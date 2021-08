Die Kitesurf-Weltmeister:innen kommen nach Westerland

46 Athlet:innen aus 16 Nationen starten beim Land Rover Kitesurf World Cup Sylt / Weltmeister:innen und Titelverteidiger:innen kämpfen um ein Preisgeld von 30.000 Euro / Acht Deutsche im Feld

Der Land Rover Kitesurf World Cup Sylt lockt auch in diesem Jahr die absolute Weltelite nach Westerland. Bisher sind 46 Teilnehmer:innen aus 16 Nationen für den Tourauftakt in der Kategorie „Kite-Surf“ gemeldet, die aus den Disziplinen Strapless Freestyle und Wave besteht. Zahlreiche Weltmeister:innen und World Cup Sieger:innen der vergangenen Jahre werden beim einzigen Event der Global Kitesports Association (GKA) in Deutschland vom 17. – 22. August an den Start gehen und für atemberaubende Kitesurf-Action und internationales Flair am Brandenburger Strand sorgen. Das Wassersport-Highlight findet nach dem Corona bedingten Ausfall 2020 zum zweiten Mal auf Sylt statt und ist mit einem Preisgeld von 30.000 Euro eines der am höchst dotierten Kitesurf-Events der Welt. Mit acht Teilnehmern:innen ist Deutschland vor Frankreich (7) am stärksten vertreten.

Die Zuschauer:innen können sich beim Land Rover Kitesurf World Cup Sylt auf ein Wiedersehen mit Airton Cozzolino freuen. Der 27-Jährige begeisterte das Publikum bei seinem Sieg 2019 mit perfekten Sprüngen und spektakulären Wellenritten und sicherte sich im selben Jahr nach 2011 und 2017 den dritten WM-Titel. Ein starker Konkurrent für den Mann von den Kapverden, der für Italien startet, ist James Carew. Der 22-jährige Australier wurde in Westerland Zweiter und will in diesem Jahr ganz oben auf dem Treppchen stehen.

Mit Spannung erwarten die deutschen Fans den Auftritt von Keanu Merten. Der 16-Jährige wurde in Saarbrücken geboren, lebt jedoch im spanischen Malaga. Das Ausnahmetalent belegte im vergangenen Jahr sensationell Platz zwei in der Spain Kiteboarding League und gewann die Juniorenwertung. Bei seinem ersten offiziellen Wettkampf in Deutschland kann sich der Youngster bei Jörn Donat Tipps abholen, denn die Nummer 18 der Weltrangliste kennt sich als Borkumer mit den Tücken der Nordsee bestens aus. Auch der sechsmalige deutsche Freestyle Meister Linus Erdmann hat seine Teilnahme am Land Rover Kitesurf World Cup Sylt angekündigt. Der Hamburger freut sich auf die für ihn ungewohnte Disziplin: „Normalerweise fahre ich mit einer festen Bindung. Strapless-Kitesurfen erfordert eine spezielle Technik. Ich bin gespannt auf die Herausforderung“, erklärt Erdmann. Vierter deutscher Teilnehmer ist Alex Middeler aus Lübeck.

Bei den Damen will Titelverteidigerin Carla Herrera Oria, die Weltmeisterin von 2019, ihren Sieg auf Sylt wiederholen. Schärfste Konkurrentin der Spanierin ist die Vize-Weltmeisterin 2019 Charlotte Carpentier aus Frankreich, die in Westerland vor zwei Jahren Rang zwei belegte. Auch Susanne Schwarztrauber will beim Kampf um das Podium ein Wörtchen mitreden. Die Regensburgerin und Weltranglistensechste wurde 2019 in Westerland nach einer fantastischen Leistung Dritte und möchte diese Leistung wiederholen. Die Hamburgerin Sonja „Sonni“ Bunte, Stella Groschupf aus Freiburg und die Lübeckerin Giulia Böhmerle komplettieren das deutsche Damen-Quartett und haben beim Land Rover Kitesurf World Cup Sylt einen Platz unter den Top-Ten fest im Visier.

Die Veranstaltung feiert in diesem Jahr ihr 15-jähriges Jubiläum. Nach zehn Austragungen in St. Peter-Ording und drei auf Fehmarn ist Sylt nach 2019 zum zweiten Mal Gastgeber. Veranstalter ist die Hamburger Agentur Act Agency GmbH.

(MK)