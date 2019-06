Die Saisonvorbereitung der MT: Das sind die Highlights

Die Urlaubszeit ist schon zur Hälfte um, in nur 17 Tagen beginnt für die Profi-Handballer der MT Melsungen die fünfwöchige Vorbereitungsphase auf die Saison 2019/20. Sportliche Highlights werden die drei Turnierteilnahmen in Esslingen, in Bremen und beim heimischen Sparkassencup sein. Mit dem DHB-Pokal “FirstFour” steht am Wochenende 17./18. August der erste Wettkampf auf dem Programm. Die Saisonpremiere in der LIQUI MOLY Handball-Bundesliga steigt am 22. oder 25. August mit einem Heimspiel gegen den Deutschen Meister SG Flensburg-Handewitt.

Am 9. Juni hat das MT-Bundesligateam unmittelbar nach dem Fanfest anlässlich des letzten Saisonspiels den wohlverdienten Urlaub angetreten. Allerdings nicht alle Spieler. Denn die Auswahlakteure Tobias Reichmann, Yves Kunkel, Roman Sidorowicz und Nebojsa Simic waren anschließend noch eine Woche lang in ihren jeweiligen Nationalmannschaften in der Qualifikation für die EURO 2020 im Einsatz. Das galt übrigens auch für Kai Häfner, der nun zur MT stößt.

Trainer Heiko Grimm bittet seine Schützlinge am Montag, 8. Juli, Punkt 8:00 Uhr, zum Aufgalopp in die rund fünf Wochen dauernde Vorbereitungsphase auf die Saison 2019/20 in der stärkste Liga der Welt. Die heißt nach dem Ausscheiden des bisherigen Namensgeber DKB Bank dann LIQUI MOLY Handball-Bundesliga.

Die erste Trainingswoche hält nicht nur sportliche Aufgaben für die MT-Cracks bereit, sondern ist darüber hinaus vollgepackt mit diagnostischen Leistungstests und diversen mehrtägigen Fotoshootings und Videodrehs. Bevor es dann ins einwöchige Trainingslager nach Esslingen geht, wo auch das traditionsreiche Marktplatzturnier absolviert wird, stellt sich des MT-Team den heimischen Fans vor. Am Freitag, 12. Juli, steigt im malerischen Melsunger Schlossgarten die Präsentation des komplette Kaders, zu dem auch die Youngster Glenn-Louis Eggert, Jona Gruber und Tomas Piroch gehören. Darüber hinaus wird dort auch das frisch designte MT-Trikot vom neuen Partner ERIMA vorgestellt.

Ein weitere Präsentationsrunde steigt am 1. August in Kassel. Die MT lädt dann ein zur großen Sommerparty an den Lutherturm. Im Schatten des höchsten Gebäudes in Kassel, dürfen sich die Fans nicht nur auf ein kurzweiliges Programm freuen, sondern auch auf ein köstliches Catering von den “Fliegenden Köchen” um Christoph Brand.

Sportliches Highlight für die nordhessischen Handball-Anhänger ist zweifelsohne der Sparkassen-Handballcup. Vom 2. bis 4. August messen sich fünf Erst- und drei Zweitligisten in Gensungen, Eisenach und Rotenburg. Neben Lokalmatador MT Melsungen zählen Vorjahressieger Magdeburg und Lemgo zu den Favoriten.

Erstmalig um Zählbares geht es dann am Wochenende 17./18. August in der ersten Runde des DHB-Pokals, dem so genannten “FirstFour”. Da trifft die MT zunächst auf Zweitligist DJK Rimpar und muss – einen Sieg vorausgesetzt – tags darauf gegen den Gewinner aus der Partie “Bietigheim gegen Niederroden” antreten. Pikant: MT-Spieler Fin Backs besitzt bei den Rimparer Wölfen ein Zweitspielrecht.

Eine Woche später startet die MT dann in ihre 15. Bundesligasaison und die beginnt für die Nordhessen gleich mit einem echten Paukenschlag: Am 22. oder 25. August empfängt des Grimm-Team den alten und neuen Deutschen Meister SG Flensburg-Handewitt in der Kasseler Rothenbach-Halle.

Der komplette Spielplan wird von der Liga bis Mitte Juli festgeklopft.

Die wichtigsten Termine der Saisonvorbereitung auf einen Blick:

Mo. 08.07.19

Trainingsauftakt Bundesliga 2019/20

Fr. 12.07.19, 18:00 Uhr

Mannschafts/-Trikotvorstellung im Schlossgarten in Melsungen

Sa. 13.07.19 19:00 Uhr

Testspiel Northeimer HC – MT, Sporthalle 2, anlässlich 90 Jahre MTV Seesen

So. 14.07.19 – Sa. 20.07.19

Trainingslager: 14.-20.07.Esslingen

Fr. 19.07.19 – Sa. 20.07.19

Marktplatzturnier Esslingen

Do. 01.08.19, 18:30 Uhr

Sommerparty mit Teamvorstellung am Lutherturm in Kassel

Fr. 02.08.19 – So. 04.08.19

Sparkassen Handballcup in Gensungen, Eisenach und Rotenburg a.d.F.

Di. 06.08.19, 14:00 Uhr – 16:00 Uhr

Handballtag anl. der Ferienspiele “Melsunger Sommer von B. Braun, Stadtsporthalle Melsungen

Mi. 07.08.19 – So. 11.08.19

Trainingslager / dextra Cup 2019 in Bremen, ÖVB Arena, u.a. mit Göppingen und Bergischer HC

Sa. 17.08.19 – So. 18.08.19

DHB-Pokal 2019/20, FinalFirst, DJK Rimpar – MT Melsungen (Ausrichterort noch offen)

Do. 22.08. oder So. 25.08.19

Saisonauftakt in der LIQUI MOLY Handball-Bundesliga

MT Melsungen – SG Flensburg-Handewitt, Rothenbach-Halle Kassel

(MK) Fotos: M.Kittner