Die Wintervorbereitung der Löwen

Am Sonntag, 12. Januar 2020 um 10:30 Uhr ist für die Löwen die Weihnachtspause beendet. Dann beginnt die Vorbereitung auf die restliche Rückrunde der Saison 2019/20.

Das Team des Trainergespanns Tobias Damm und Sebastian Busch wird zur Vorbereitung auf eine spannende Rückrunde gegen namhafte Vereine spielen.Zwei Duelle gegen Hessenligisten stehen auf dem Programm: Zur Vorbereitung auf das Duell im Kreispokal gegen den KSV Baunatal testen die Löwen zuvor gegen Eintracht Stadtallendorf am 15. Februar.

Die Viertelfinalpartie im Kreispokal gegen den KSV Baunatal wird vorbehaltlich der Terminierung des Rückrundenspielplans nach aktueller Planung am Dienstag, 25. Februar 2020 stattfinden.

Die Rückrunde der Lotto-Hessenliga beginnt am 29. Februar 2020. Im Vorfeld wird jedoch voraussichtlich noch das Nachholspiel beim FV Bad Vilbel stattfinden. Die endgültige Terminierung des Rückrundenspielplans findet bis Ende Januar statt.

Die Vorbereitungsspiele im Überblick:

Sa, 25.01.20 | 14:00 Uhr: KSV Hessen Kassel : SG Johannesberg

Di, 28.01.20 | 18:30 Uhr: OSC Vellmar : KSV Hessen Kassel

Di, 04.02.20 | 18:30 Uhr: GSV Eintracht Baunatal : KSV Hessen Kassel

Sa, 08.02.20 | 14:00 Uhr: KSV Hessen Kassel : Lichtenauer FV

Sa, 15.02.20 | 14:00 Uhr: KSV Hessen Kassel : Eintracht Stadtallendorf

Di, 25.02.20 | 19:00 Uhr: Kreispokal KSV Hessen Kassel : KSV Baunatal

Das ursprünglich für Samstag, 18. Januar geplante Testspiel gegen den Wuppertaler SV muss aus terminlichen Gründen ausfallen.

Eine Neuerung hält die Vorbereitung in diesem Jahr bereit: Die Löwen nehmen an einem spannendem Teambuildingprojekt in der Phoenix Sport Akademie von Marinko Neimarevic statt.

Auch personell gab es Neuigkeiten: In der Winterpause verlängerten Cheftrainer Tobias Damm und Co-Trainer Sebastian Busch ihre Verträge bis zum 30.6.2021. Unterdessen bat der 19-jährige Mittelfeldspieler Marius Rohde um Vertragsauflösung und wechselte zum TSV Wabern. Niklas Hartmann hat seine Operation gut überstanden und befindet sich nun in der Aufbauphase.

(MK)