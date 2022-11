Edris Esmaili, ein junger, ehrgeiziger Profiboxer

Edris Esmaili (19), ein junger, ehrgeiziger Profiboxer

In seinem 2. Profiboxkampf „schlug“ sich der 18. jährige Profiboxer prächtig.

Gegen den 32 jährigen , routinierten Serben Milan Mihajlovic erreichte er nach einem harten Kampf ein unentschieden. Nicht nur Milan M. zollte dem jungen Boxer Respekt. Die fast ausverkaufte Halle in Korbach tobte.

Edris Esmaili (* 30. Juni 2004 in Kassel) ist ein deutscher Profiboxer, er bestritt als einer der jüngsten in Deutschland erfolgreich sein Profidebüt im Super-Welter-Gewicht.

Er kam bereits in jungen Jahren durch seinen Vater Abdul Ghafour Esmaili, der ebenfalls Profiboxer ist, zum Boxsport.

Edris Esmaili ist mit aktuell 18 Jahren einer der jüngsten registrierten Profiboxer in ganz Deutschland. Seine Boxlizenz erhielt er vom Bund Deutscher Berufsboxer. Esmaili hat einen Realschulabschluss. Er boxte bisher bei KSV Baunatal und dem Boxclub Baunatal, aktuell boxt er bei Box AGE Kassel.

Esmaili bestritt am 23. Oktober 2021 seinen ersten Profikampf in Northeim. Er kämpfte auf der Undercard von Patrick Rokohl gegen den Tschechen Petr Gina. Den Kampf konnte Esmaili in der dritten Runde nach 1,43 Minuten durch technisches K.O. für sich entscheiden.

Edris Esmaili hat ein klares, hochgestecktes Ziel vor Augen : Weltmeister im Schwergewicht. Dafür ist er bereit intensiv zu trainieren.

Ich gestehe, die Art wie er bei der Gegenüberstellung seinen Gegner fixierte, erinnerte mich an den legendären Mohammad Ali .

M.Kittner/ Wiki ©Fotos: M.Kittner