Endlich – Toller Löwen-Sieg gegen Homburg

Endlich – Toller Löwen-Sieg gegen Homburg

KSV HESSEN KASSEL – FC 08 HOMBURG 2:0 (1:0)

Endlich ein Sieg für die Löwen! Am Samstagnachmittag gelang dem KSV Hessen ein hochverdienter 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den bisherigen Tabellenzweiten FC Homburg. Die Tore vor knapp 1.700 begeisterten Zuschauern im Auestadion erzielten Alban Meha (27.) und Oliver Issa Schmitt (75.).

Die Löwen waren sieben Spiele ohne Sieg – die Gäste aus dem Saarland zehn Spiele ohne Niederlage. Das Spiel also eine klare Sache? Dazu fehlten beim KSV nun auch Mannschaftskapitän Frederic Brill mit Adduktorenproblemen und Sercan Sararer aufgrund einer Rückverletzung, die er sich am Dienstag bei der 1:2-Pleite gegen den VfR Aalen eingefangen hatte.

Es wurde eine klare Sache – aber diesmal zugunsten der Löwen. Von Beginn an war der KSV Hessen der starke und unangenehme Gegner für den Favoriten aus dem Saarland. Durch Wille und Kampf konnte man früh stören und sich in den Zweikämpfen behaupten. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase übernahmen die Gastgeber immer mehr das Kommando und kamen in der 27. Minute durch einen tollen Schuss von Alban Meha aus 20 Metern in den Torgiebel zur Führung. Bereits zuvor war es der starke David Salfeld im Tor der Homburger, der mit einer tollen Reaktion gegen Nils Stendera die Löwen-Führung verhinderte. Erst gegen Ende des ersten Durchgangs konnte der Favorit das Spiel wieder offener gestalten und mit einem Kopfball von Fabian Eisele eine ganz ordentliche Gelegenheit verbuchen.

Der erwartete Angriffsschwung der Saarländer in der zweiten Halbzeit blieb aus. Im Gegenteil. Der KSV stand defensiv sicher und setzte vorne immer wieder gefährliche Nadelstiche. Ein Konter führte in der 75. Minute zur Entscheidung: Nach einer tollen Vorarbeit durch Nael Najjar brauchte der eingewechselte Oliver Issa Schmitt nur noch einschieben.

Das nächste Spiel bestreiten die Löwen am Samstag, den 1. April um 14 Uhr bei Barockstadt Fulda.

Info: O. Zehe Fotos: M.Kittner