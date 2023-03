Es hat leider nicht gereicht: FSV Bergshausen

FSV Bergshausen:tv Bommersheim

1:3 (25:16, 21:25,20:25,27:29)

Eine lange Saison mit vielen Höhen und Tiefen geht zu Ende, die Damen der fsv Bergshausen gingen mit dem Rücken zur Wand ins letzte Spiel, ein Sieg musste her, gleichzeitig musste man auf die parallel spiele hoffen.

Stark begann der erste Satz , Angriffe von Tine Selle und Myriam Wenzl waren gut platziert und brachten viele Punkte, der Gegner schenkte uns mit vielen verschlagen Aufschlägen zusätzlich Punkte und Satz 1 ging klar an die FSV.

Satz 2 begann sehr ausgeglichen, Zuspielerin Alexandra Steinbach – Krug setzte durch gutes Annahmespiel ihre Mittelblocker Lisa Reissig und Britt-Marie Jäger immer wieder in Szene. kleine Eigenfehler in Sicherung, Abwehr und Aufschlägen machten den Unterschied und die Fsv Damen gaben den Satz ab.

In Satz 3 war nun Julia Esper über außen im Spiel , die mit Libera Tanja schulz- wulff in der Abwehr die Bälle vom

Boden kratzte. Der tv Bommersheim hatte sich gut eingestellt auf unsere Angriffe und jeder Ball kam zurück , lautstarkes Anfeuern von der Bank sollte helfen die Motivation hochzuhalten , kein Ball wurde nicht umkämpft , doch das Glück war nicht auf der Seite der Gastgeber .

Nach verlorenen 3.Satz war der Schrecken in die Gesichter geschrieben, man wollte sich zumindest mit Anstand verabschieden aus der Liga, alles versucht mit Wut, Trauer , Enttäuschung, doch am Ende den Kampf verloren. die Zuschauer bekamen noch ein spannendes Spiel geboten, denn nach einer 16;9 Führung für Bommersheim holten lisa Reissig und Bianca Grünewald mit Aufschlagserien auf und zwangen den Gegner zu einem Punkt und Punkt bis 29:27 umkämpften Satz.

Leider konnten wir den Abstieg in die Landesliga nicht verhindern , Krone richten, weiter geht’s…

Es spielten Christine Selle, Christiane Wieja , Myriam Wenzl , Anna dotzert , Lisa Reissig, Vanessa Fuchs , Bianca Grünewald, Britt -Marie Jäger, Julia Esper , Tanja Schulz -Wulff, Alexandra Steinbach -Krug

AS-K (MK)