Fünfter Sieg in Folge: Melsungen gewinnt auch in Göppingen

Die MT Melsungen setzt ihren guten Lauf fort und gewinnt am 11. Spieltag der LIQUI MOLY Handball-Bundesliga mit 29:23 bei Frisch Auf! Göppingen. Zur Halbzeit hatte es vor 2.800 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Göppinger EWS-Arena noch 15:13 für die Hausherren gestanden. In den ersten vier Minuten des zweiten Durchgangs drehten die wie ausgewechselt agierenden Nordhessen mit einem 3:0-Lauf den Spieß um. Beim Stand von 17:23 (42.) bahnte sich der Ausgang des Spiels zugunsten der Gäste bereits an. Die konnten sich wieder einmal auf einen bärenstarken Nebojsa Simic verlassen, der mit fast 50 Prozent gehaltener Bälle den Grundstein legte. Erfolgreichster Mitspieler im Angriff war Kapitän Kai Häfner (6 Tore) Bei Frisch Auf! überzeugten Tim Kneule und Till Hermann (je 4 Tore). Zum Abschluss der “schwäbischen Woche” empfängt die MT Melsungen am Sonntag den TVB Stuttgart (16:05 Uhr, Rothenbach-Halle Kassel).

Mit diesem fünften Sieg in Folge – vier in der Liga, einer im Pokal – erarbeitete sich Melsungen in der Meisterschaftsrunde nicht nur ein positives Punktekonto (12:10), sondern auch den Sprung auf einen einstelligen Tabellenplatz. Die Fehlerquoten konnten in den betreffenden Spielen zwar nicht gänzlich eliminiert werden, aber das hat die Mannschaft jeweils mit klar erkennbarem Siegeswillen, kämpferischen Einsatz und einer gewachsenen mentalen Stärke mehr als wettgemacht.

Das brachte übrigens auch Nebojsa Simic in seinem Statement nach Spielschluss zum Ausdruck: “Man muss immer weiter kämpfen und an sich glauben – auch wenn man mal zurückliegt. Ein Spiel dauert eben 60 Minuten und man kann immer gewinnen. Wenn wir früher in Spielen zurücklagen, waren wir verunsichert, haben gedacht, was werden die Leute auf der Tribüne jetzt von uns denken. Aber man sieht ja an den Ergebnissen derzeit in der Liga, was alles möglich ist”.

Frisch Auf! Göppingen – MT Melsungen 23:29 (15:13)

Zuschauer: 2.800, EWS Arena Göppingen

Das nächste Spiel:

So., 13.11.22, 16:05 Uhr, MT Melsungen – TVB Stuttgart, Rothenbach-Halle Kassel

Info: MT Pressedienst © Fotos: M.Kittner