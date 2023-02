Für Roberto Garcia Parrondo hat die MT Priorität

Die Handball-Weltmeisterschaft ist vorbei, die Bilanzen sind gezogen und auch personelle Entscheidungen getroffen. Eine davon ist für die MT Melsungen wesentlich: Roberto Garcia Parrondo, der seit seinem Amtsantritt als Chefcoach beim nordhessischen Bundesligisten parallel auch die ägyptische Nationalmannschaft weiter betreute, wird ab sofort nur für die MT tätig sein. Ein zusätzliches Engagement bei einem Auswahlteam ist in Zukunft jedoch für beide Seiten nicht unbedingt ausgeschlossen.

Bevor Roberto Garcia Parrondo im Oktober 2021 zur MT Melsungen kam, hatte er als Coach die ägyptischen Nationalmannschaft nicht nur zur Afrika-Meisterschaft geführt, sondern wenig später sensationell auch auf Platz vier bei den olympischen Spielen in Tokio.

Der Gewinn der zweiten Afrika-Meisterschaft unter Leitung des Spaniers im vergangenen Jahr weckte natürlich allseits die Erwartung, den Erfolgsweg auch bei der diesjährigen Weltmeisterschaft fortsetzen zu können. Parrondo gab zunächst seine Zusage, Ägypten bis einschließlich der WM zu betreuen. Sein Job bei den Pharaonen, die das Weltturnier mit Rang sieben sicherlich nicht wunschgemäß abgeschlossen haben, endet damit.

Dazu erklärt der 43-Jährige: „Ich werde den Vertrag mit dem ägyptischen Verband nicht verlängern. Man hatte mich gebeten, dort Vollzeit weiterzuarbeiten, aber ich habe gesagt, dass das unmöglich ist, da ich bei der MT Melsungen bin und den Club jetzt nicht verlassen werde. Ich coache zwar gerne eine Nationalmannschaft, aber die Bedingung dabei ist immer, dass ich mit der MT Melsungen weiterarbeiten kann”.

„Roberto hat mit dieser Entscheidung ein klares Statement zugunsten der MT abgegeben”, sagt Michael Allendorf. Der MT-Sportdirektor weiter: „Sein Engagement bei uns hat unter seiner bisherigen Doppelfunktion in keinster Weise gelitten. Roberto arbeitet akribisch daran, unser Team voranzubringen. Insofern freuen wir uns sehr, dass er diesen eingeschlagenen Weg auch in den kommenden Jahren mit oberster Priorität auf die MT fortsetzen wird”.

Roberto Garcia Parrondos Vertrag bei den Nordhessen läuft zunächst bis 2025. Derzeit liegen die Rotweißen in der LIQUI MOLY-Handball-Bundesliga auf Rang sechs. Er sagt: „Wir fokussieren uns immer nur auf das jeweils nächste Spiel. Dies ist der einzige Weg, um Dinge gut zu machen oder zu verbessern. Wir wollen versuchen, von jetzt an bis zum Ende der Saison so viele Spiele wie möglich zu gewinnen. Dann werden wir sehen, welchen Platz wir damit erreichen. Das Wichtigste ist, dass die Spieler gesund bleiben, damit wir jederzeit konkurrenzfähig sind und in allen Spielen unser Bestes geben können”.

Alibek Käsler-Foto: MT-Vorstand Axel Geerken, Sportdirektor Michael Allendorf, Trainer Roberto Garcia Parrondo .

(MK)