Fußballlehrer Alexander Kiene wird neuer Cheftrainer der Löwen

Der KSV Hessen Kassel hat einen neuen Cheftrainer: Der 45-jährige Alexander Kiene übernimmt ab sofort das Traineramt der Regionalligamannschaft der Löwen.

Die sportliche Führung der Löwen hat in der vergangenen Woche ein intensives Auswahlverfahren mit zahlreichen Gesprächen absolviert: KSV-Geschäftsführer Sören Gonther hat dazu ein klares Aufgabenprofil für die Trainerposition entworfen, das auf mehrere Faktoren beruht: Das erste Ziel, das auf Alexander Kiene als neuen KSV-Trainer zukommt, ist zunächst die Stabilisierung der Mannschaft, um die aktuelle sportliche Talfahrt zu beenden.

Den Ausschlag für Alexander Kiene habe nach mehreren sehr guten Gesprächen, so Sören Gonther, die klare Konzeption sowie Ausrichtung und Zielsetzung auf die sportliche Entwicklung der Mannschaft gegeben: „Alexander Kiene sticht hervor durch seine Akribie, er lebt den Fußball 24/7 und hat eine klare Idee von mutigem und aktivem Fußball, die er der Mannschaft nach und nach vermitteln wird.“

„Ich finde Traditionsvereine geil, denn da steckt eine ganze Menge Herzblut und Engagement drin. Das begeistert mich total. Fußball lebt von Emotionen und das Kasseler Umfeld bietet genau das, ganz viele Emotionen und ein großes Potential“, sagt Alexander Kiene über seine Motivation neuer Cheftrainer beim KSV zu werden.

In den Gesprächen mit den Verantwortlichen sei schnell klar geworden, so Kiene, dass in Kassel der nächste Schritt Richtung Profifußball gemacht werden solle: „Was mir in Kassel gefällt, ist, dass eine Vision vorhanden ist, dass hier schrittweise die Voraussetzungen geschaffen werden, um längerfristig Profifußball in Kassel zu erreichen. Ich bin überzeugt, dass ich mit meiner Erfahrung und Persönlichkeit dazu beitragen werde und wir aus der Kombination aus Perspektive, Nachhaltigkeit und Entwicklung diesen Weg erfolgreich gehen werden“, freut sich Alexander Kiene auf die neue Aufgabe in Nordhessen.

Jetzt gelte es aber erst mal die aktuelle sportliche Situation zu meistern und das Team zu stabilisieren: „Ich bin absolut davon überzeugt, dass wir hier kurzfristig uns in der Regionalliga wieder stabilisieren und in der Tabelle einen Schritt nach vorn machen“, so Kiene.

„Ich freue mich, dass sich Alex für uns entschieden hat. Bereits nach den ersten Gesprächen war klar, dass er unsere Wunschbesetzung für die Trainerposition ist“, so Gonther.

„Wir befinden uns mitten im Umbruch, wir bauen an einem Perspektivteam, mit dem wir in den kommenden Jahren sportliche Erfolge erreichen wollen. Mit Alex haben wir einen top motivierten, erfahrenen und sehr gut ausgebildeten Trainer für uns gewinnen können, der bereits in seinen früheren Trainerstationen unter Beweis gestellt hat, das er Talente fördern und entwickeln kann.“

Alexander Kiene wird künftig als hauptamtlicher Trainer in Vollzeit beim KSV tätig sein: „Die Verpflichtung von Alexander Kiene ist ein weiterer Baustein auf dem Weg zur Professionalisierung der Vereinsstrukturen durch Schaffung von hauptamtlichen Stellen. Wir sind davon überzeugt, dass wir dadurch den nächsten wichtigen Schritt machen können“, ergänzt KSV-Vorstandssprecher Jens Rose.

Alexander Kiene ist am 30. Dezember 1977 in Stadtoldendort geboren, er besitzt die UEFA-Pro-Lizenz. Kiene war als Trainer u.a. beim TSV Havelse sowie VfB Oldenburg in der Regionalliga Nord aktiv. Seine letzte Trainerstation hatte Kiene beim österreichischen Bundesligisten SC Austria Lustenau inne. Der studierte Pädagoge war bis jetzt in Hannover im Lehramt aktiv, er unterrichtete u.a. die Fächer Englisch und Sport. Beim KSV Hessen Kassel erhält der 45-jährige einen Vertrag mit einer Laufzeit bis zum 30.6.2026, mit einer Option zur Verlängerung von einem Jahr im Falle eines Aufstiegs in die 3. Liga.

Neu beim KSV Hessen: Alexander Kiene (re.) und Sören Gonther (KSV-Geschäftsführer, li.).

Foto: Copyright: KSV Hessen Kassel e.V.

