Am 1. Juni fand um 21 Uhr das Champions League Finale statt. Der FC Liverpool und Tottenham Hotspur trafen im Wanda Metropolitano Stadion in Madrid aufeinander und letztendlich konnte Liverpool sich am Ende des Turniers die Krone aufsetzen. Fußballereignisse wie das Champions League Finale sind die perfekte Gelegenheit, sie zusammen mit Freunden zu verfolgen – ob zu Hause, beim Public Viewing oder in einer Sportsbar. Denn gemeinsam sein Lieblingsfußballteam anzufeuern macht in der Gruppe einfach mehr Spaß, ebenso wie ein kühles Bier dabei zu genießen. Zudem kann man gemeinsam über einzelne Spielsequenzen fachsimpeln oder gegen die Lieblingsmannschaften des anderen setzen. So dürfen sich viele über den Ausgang des Turniers gefreut haben, die von Anfang an für „The Reds“ waren. Kaum ist die diesjährige Saison jedoch vorbei, so kann man bei Buchmachern wie William Hill Sportwetten für die Saison 2019/20 abschließen. Unter den Top 5 Favoriten befinden sich derzeit Manchester City, Barcelona, Juventus, Liverpool und Real Madrid. Der FC Bayern München ist der einzige Deutsche Verein unter den Top 10. Es wird also wieder ein spannendes Turnier erwartet. Wo aber kann man gemeinsam mit anderen Fans die Champions League Spiele in Kassel und Umgebung am besten anschauen und was macht das gemeinschaftliche Fußballerlebnis so besonders?

Gemeinsam mitfiebern in Kassel

Die offizielle Sky Sportsbar in Foster`s Garden in der Eichwaldstraße 50 in Kassel überträgt alle Sportevents live auf einer 4 x 3 Meter großen Leinwand mit Kino-Sound-System. Unter dem Motto „Uns kann keiner nachmachen!” kann man hier in extravagantem Ambiente das Champions League-Finale verfolgen. Auf insgesamt zwei Etagen stehen zudem Billardtische, Turniers Dart und Kicker zur Verfügung. Eine weitere Fußballkneipe, in der man gemeinsam Fußballspiele anschauen kann, ist die Alt-Berliner Destille in der Wilhelmshöher Allee 258. Hier werden Sportereignisse und auch andere Events auf einer Großbild-Leinwand übertragen. Zudem überträgt die Orient Bar in der Friedrich-Ebert-Straße 12 das Champions League Finale.

In der Umgebung von Kassel ist die Dorfkneipe Söhrenhof in der Melsunger Straße 28 in Fuldabrück ein beliebter Treffpunkt für das kollegiale Fußballerlebnis. Die Übertragung erfolgt über mehrere große Flachbildschirme und über eine 3 x 2,5 Meter große Leinwand sowie über eine 9,3 Meter breite Großleinwand. Es werden im Sörenhof alle Fußballspiele der freien Sender und 40 Bundesligaspiele über Eurosport Player übertragen sowie eine große Anzahl weiterer Sportereignisse. Auch das Vereinsheim Stahlbergbaude, dass das Vereinsheim des FTSV Heckershausen ist, überträgt alle spannenden Fußballereignisse, wie die 1. Bundesliga, die Champions League sowie die 2. Liga, Europa League und den DFB-Pokal. Das Stahlbergbaude befindet sich in der Rasenallee 2 in Ahnatal.

Gemeinsam leiden, gemeinsam jubeln

Bei all dem kollegialen Fußballfieber stellt sich eine Frage: Warum lässt Fußball so viele Zuschauer ihre Umgebung vergessen? Versuchen doch nur zwanzig Spieler, den Ball ins gegnerische Netz zu bekommen, und zwei andere versuchen, ein Tor zu stoppen. Es gibt eine Vielzahl von Gründen, die die Popularität des Spiels erklären, nicht zuletzt die Reichweite, die Fußball dank internationaler Sendungen und Online-Streaming-Diensten erlangt. Wer zusammen mit Gleichgesinnten beim Fußball mitfiebert, empfindet des Weiteren ein spezielles Zusammengehörigkeitsgefühl – insbesondere dann, wenn ein Tor der Lieblingsmannschaft fällt. Dann brechen sämtliche Dämme und die Masse bricht in kollegiales Jubelgeschrei aus. Und: Die Fans sitzen beim Fußball gemeinsam in einem Boot – plötzlich ist es nicht mehr von Relevanz, ob man Rechtsanwalt, Bauarbeiter, Lehrer oder Krankenschwester ist. Was zählt, ist der Sieg „seines Teams”.

Einfacher Spielaufbau

Fußball ist ein relativ einfaches Spiel: Zwei Mannschaften auf dem Spielfeld, 11 Männer oder 11 Frauen in jeder Mannschaft mit einem Ziel: ein Tor mehr als der Gegner zu erzielen. Sicher, es gibt Abseits, Ecken, Elfmeter, Einwurf, Abstoß, Regeln für gelbe und rote Karten und andere technische Aspekte, aber all diese können spätestens während des gemeinsamen Fußballabend mit Freunden erlernt werden und sind schnell erklärt. Weil jeder Fußball verstehen kann, kann man sich gut mit anderen Mitfiebernden über das Spiel austauschen oder sich auch nur seine eigene Meinung bilden – selbst, wenn man absoluter Laie ist. Zudem wird Fußball das ganze Jahr über gespielt – entweder auf Vereinsebene oder auf internationaler Ebene. Es gibt sowohl lokale als auch europäische Ligen sowie Meisterschaften, Vorsaison-Spiele, die alle vier Jahre stattfindende Weltmeisterschaft und natürlich die Champions League.

90 Minuten eine andere Welt

Ein Fußballspiel dauert 90 Minuten – weniger als die durchschnittliche Laufzeit eines Films. Und bietet das Spiel um den Ball einen unvergleichlichen visuellen Genuss. In Zeiten sofortiger Befriedigung und abnehmender Aufmerksamkeit stellt die begrenzte Zeit daher eine willkommene Ablenkung von den Strapazen des Alltags, von der Hausarbeit und von beruflichen Belastungen dar. In seinem ersten Interview nach seiner Ernennung zum Liverpooler Trainer im Oktober 2015 sagte Jürgen Klopp, dass die Fans beim Fußball ihre Probleme 90 Minuten lang vergessen und tagelang über das Spiel sprechen könnten – genau dieses Abschalten vom Alltag macht die 90 Minuten Fußball für viele so besonders. Ebenso wie die Möglichkeit einfach mal abschalten zu können macht die Unberechenbarkeit des Fußballspiels für viele Fußballbegeisterte den Reiz aus. Die Unberechenbarkeit treibt Fans oft an den Rand der Verzweiflung und in wenigen Fällen sogar bis hin zum Herzinfarkt, wie eine Studie der Universität München aus dem Jahr 2008 zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006 zeigt.

Fußball, die beliebteste Sportart der Welt ist schnell, dynamisch, fesselnd, unberechenbar, aufregend und nimmt die Zuschauer in anderthalb Stunden mit auf eine Reise der Höhen und Tiefen, die man am intensivsten zusammen mit anderen Fußballbegeisterten erlebt. Es ist genau diese Vielfalt des Spiels, die Fußball so beliebt macht. Gemeinsam mit Gleichgesinnten mit seiner Lieblingsmannschaft mitfiebern, gemeinsam leiden – es gibt wohl nichts, das verbindender wäre als das kollegiale Erleben eines Fußballspiels. Das gilt für das Fußballspiel im Stadion wie auch in Sportbars oder beim Public Viewing, das seit der Weltmeisterschaft 2006 immer mehr Begeisterte findet. Und selbst der Hartgesottenste wird emotional, wenn sein Lieblingsteam kurz vor Abpfiff das entscheidende Tor schießt und er gemeinsam mit anderen Fans in gemeinschaftlichen Jubeltaumel verfällt. Auch beim Champions League Finale Liverpool gegen Tottenham lagen Begeisterung und Enttäuschung eng beieinander – gemeinsam mit anderen lassen sich diese Emotionen aber intensiver durchleben. Denn geteiltes Leid ist halbes Leid und geteilte Freude ist doppelte Freude.