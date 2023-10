Größter Windsurf-Event der Welt – Zehn actionreiche Tage auf Sylt

(Sylt) Spektakuläre sportliche Wettkämpfe und beste Unterhaltung für die Besucher – das war auch in diesem Jahr der schauinsland-reisen Windsurf World Cup Sylt presented by got2b. Aus deutscher Sicht besonders erfreulich: der sensationelle zweite Platz von Maria Behrens aus Lübeck (G-209) in der Königsdisziplin Waveriding. Der Podiumsplatz beim größten Surfevent der Welt ist der bislang größte Erfolg in der Karriere der 21-jährigen Studentin. Im Finale musste sie sich nur der Französin Marine Hunter geschlagen geben. Der Bremer Lennart Neubauer sorgte für die zweite deutsche Sensation mit seinem Sieg im Freestyle. Der 19-jährige, der in Naxos lebt, wurde damit auch Vize-Weltmeister in dieser spektakulären Disziplin. Als neuer Weltmeister im Freestyle wurde der Belgier Yentel Caers gekürt.

Groß war auch die Freude bei Michele Becker, der in der ersten Elimination im Slalom sein erstes Rennen auf der PWA World Tour gewann und nach acht Eliminations einen sehr guten sechsten Platz in der Gesamtwertung belegte. Der Sieg im Slalom ging an den Vorjahres Sieger von Sylt Amado Vrieswijk (Bonaire). Aufgrund der Wetterbedingungen konnte der Wave-Wettbewerb der Herren nicht zu Ende gefahren werden. Lediglich die erste Runde mit allen 32 Windsurfern wurde ausgetragen und gewertet, so dass es nun im Endergebnis 16 Erstplatzierte gibt, unter ihnen auch die beiden Deutschen Julian Salmonn und Leon Jamaer. Eine Seltenheit, werden nun Punkte und Preisgeld durch sechzehn geteilt.

Die zehn actionreichen Tage am Brandenburger Strand gingen am Sonntagnachmittag traditionell mit der offiziellen Siegerehrung zu Ende. Trotz strömendem Regen kamen eine Vielzahl an Zuschauern an den Strand, um die Siegerinnen und Sieger aller Disziplinen gebührend zu feiern. Rund 200.000 Zuschauer kamen über die Eventtage verteilt an den Brandenburger Strand nach Westerland. Neben der Action auf dem Wasser luden zahlreiche Stände, Pop-Up-Stores und ein breites Gastronomie-Angebot in World Cup Village auf die Promenade. Legendär auch die abendlichen Partys im Eventzelt.

Veranstalter und Sponsoren ziehen positives Fazit / Termin für 2024 steht fest

„Eine einzigartige Verbindung von Weltklasse-Sport und hochkarätiger Unterhaltung: Der Windsurf World Cup ist und bleibt ein großartiges Aushängeschild für Sylt. Wir freuen uns jetzt schon auf die 40. Auflage dieses einzigartigen Events im kommenden Jahr“, sagt Jörg Elias, Veranstaltungsleiter der Insel Sylt Tourismus-Service GmbH. Den Termin für 2024 kann man sich jetzt schon vormerken: Vom 27. September bis 6. Oktober wird das größte Windsurf Event der Welt erneut auf der Nordseeinsel stattfinden.

Info: MMP Event Fotos:© M.Kittner