Hessische Rudermeisterschaften in Kassel

500 Medaillen wurden für herausragende Leistungen vergeben. Schlag auf Schlag ( Schlagzahl beim Rudern!) ging es über die 1000m und 500m Strecke auf der Fulda.

Eine Mammutaufgabe für den kurzfristig eingesprungenen Regattaverein Kassel , der Dank vieler freiwilligen Helfer alles routiniert im Griff hatte.

Eine besondere Atmosphäre am Auedamm an und vor den Bootshäusern. Bootsanhänger , viele unterschiedliche Ruderboote, überall säuberlich aufgereihte Ruder und fast 300 junge Sportler. Junge Menschen, die sich für ihre Randsportart einsetzen, viel trainieren , sich fit halten, Boote schleppen und zu Wasser lassen, sich gegenseitig helfen, und nicht nur ihre Freizeit am Computer verbringen. Der Umgang untereinander, ich war beeindruckt!

Alle Ergebnisse auch von unseren erfolgreichen Nordhessen auf der Webseite des Hessischen Ruderverbands .

M.Kittner Fotos: M.Kittner