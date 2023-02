Huskies: Kasseler Siegesserie endet in Freiburg

Mit einer 3:1 Niederlage beim EHC Freiburg endete am Freitagabend die

beeindruckende Siegesserie der Kassel Huskies, die sich nach 18 Erfolgen in Serie zum ersten Mal seit dem 2. Dezember 2022 geschlagen geben mussten.

2:36 Minuten vor Spielende nahm Coach Bo Subr dann Jerry Kuhn aus dem ECK-Tor.

Kassel schaffte es jedoch nicht mehr, den Puck gefährlich auf das Tor zu bringen.

Mit der ersten Niederlage nach langer Zeit, endete die Siegesserie der Huskies. Der

Tabellenführer hat jedoch weiterhin satte 26 Punkte Vorsprung auf den ersten

Verfolger, den ESV Kaufbeuren. Am Sonntag kann sich das Rudel nun auf eine volle

Eissporthalle freuen, wenn die Krefeld Pinguine am 14:30 Uhr zum Family Day der

Huskies in Kassel gastieren. Für die kleinsten Fans der Schlittenhunde beginnt das

Rahmenprogramm bereits um 11:30 Uhr.

(MK)