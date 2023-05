KSV – Es ist geschafft – Klassenerhalt!

Es ist geschafft – Klassenerhalt!!! – Danke an über 3.200 Zuschauer die heute im Auestadion waren!

KSV HESSEN KASSEL – SV EINTRACHT TRIER 2:3 (2:0)

Ganz kurz zum Spiel: Nach 2:0 Pausenführung durch zwei Tore von Noah Jones beenden wir diese Partie mit einer 2:3-Heimniederlage. Mehr als 3.200 Zuschauer im Auestadion wollten die Löwen bei der Mission Klassenerhalt unterstützen. In Durchgang eins waren die Löwen klar auf Kurs, ehe in der zweiten Halbzeit mit dem 1:2-Anschlusstreffer aus Sicht der Trierer bei den Löwen zu hohe Unkonzentriertheiten einsetzen, die am Ende zur Niederlage führen.

Da allerdings der FC Homburg gegen Wormatia Worms in der vierten Minute der Nachspielzeit noch unerwartet Schützenhilfe leistete und mit 4:3 gewinnen konnte, dürfen die Löwenfans sich vor dem letzten Spieltag mit vier Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz über den Verbleib in der Regionalliga Südwest freuen.

Diese Saison ist quasi zum Glück beendet, obwohl die Löwen nächste Woche nochmal nach Worms reisen werden. Die ersten 10 Spiele, in denen der KSV nicht ein Spiel gewinnen konnte war von Anfang an eine schwere Hypothek für den KSV und in dieser Saison zählt am Ende nur der Klassenerhalt!

Info : KSV ©Fotos: M.Kittner

Beim letzten Heimspiel im Auestadion wurden vor Spielbeginn elf Spieler verabschiedet. Marlon Sündermann, Maximilian Zunker, Moritz Schunke, Aram Kahraman, Jon Mogge, Marcel Fischer, Jascha Döringer, Marco Dawid, Michael Glück, Presley Pululu und Oliver Issa Schmitt verlassen das Löwenrudel zum Saisonende. Der KSV Hessen Kassel bedankt sich für ihren Einsatz und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute. Wer wohl in der nächsten Saison für unseren KSV spielen wird ? Lassen wir uns überraschen!

Weiter geht es am kommenden Samstag mit dem Auswärtsspiel bei Wormatia Worms.