KSV HESSEN KASSEL – SG BAROCKSTADT FULDA-LEHNERZ 0:3

KSV HESSEN KASSEL – SG BAROCKSTADT FULDA-LEHNERZ 0:3 (0:1)KSV Hessen Kassel – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz

Die Talfahrt des KSV Hessen geht ungebremst weiter. Am Freitagabend verloren die Löwen vor 1.553 Zuschauern im Auestadion gegen den Neuling Barockstadt Fulda 0:3 (0:1) und verbleiben damit auf dem letzten Tabellenplatz. Für die Osthessen trafen Moritz Reinhard (7.), Marius Grösch (48., Foulelfmeter) und Dominik Wüst (73.).

Trainer Tobias Damm tauschte gegenüber dem Spiel beim FC Homburg auf zwei Positionen. Für den gesperrten Kevin Nennhuber rückte Paul Stegmann in die Innenverteidigung, Marco Dawid ersetzte in der Offensive Jon Mogge.

Wie so oft in den letzten Wochen dauerte es nicht lange, bis der Ball im eigenen Tor lag: Nach nur sieben Minuten netzte Moritz Reinhard mit dem Kopf ein. Kurz darauf hatte Serkan Durna die große Chance zum Ausgleich, doch sein feiner Lupfer klatschte an den Querbalken. Die Löwen kamen nicht ins Spiel, taten sich schwer und enttäuschten im ersten Durchgang.

In der Halbzeit reagierte Tobias Damm und nahm drei Offensivwechsel vor. Lukas Iksal, Jascha Döringer und Daniele Vesco kamen in die Partie. Doch es dauerte nicht lange, bis es den nächsten Nackenschlag für den KSV gab: Nach einem Foul von Paul Stegmann an Leon Pomnitz gab es nur drei Minuten nach dem Wiederbeginn einen Foulelfmeter für die Gäste, den Marius Grösch mit Glück verwandelte. Die Löwen setzten alles auf eine Karte, brachten Jon Mogge und Marcel Fischer. Doch für die Wende reichte es nicht mehr. Im Gegenteil: Dominik Wüst machte mit einem Schlenzer ins lange Eck alles klar (73.). Danach hatte Marcel Fischer die Gelegenheit zum Ehrentor, doch sein Kopfball wurde von Ex-Löwe Tobias Wolf von der Linie gekratzt.

Weiter geht es am Samstag, dem 24. September, wenn um 14 Uhr der alte Rivale Kickers Offenbach im Auestadion gastiert.

O.Zehe / M.Kittner