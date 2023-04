KSV HESSEN KASSEL – SSV ULM 1846 0:2

KSV HESSEN KASSEL – SSV ULM 1846 FUSSBALL 0:2 (0:0KSV Hessen Kassel – SSV Ulm 1846 Fußball

Der große Kampfgeist der Löwen wurde nicht belohnt: Vor fast 2.300 Zuschauern im Kasseler Auestadion gab es am Samstagnachmittag eine bittere 0:2 (0:0)-Niederlage gegen den Spitzenreiter SSV Ulm. Ein umstrittener Strafstoß sorgte 13 Minuten vor Spielende für die Entscheidung, als Ulms Kapitän Johannes Reichert zur Gästeführung traf. Der zweite Tagestreffer des SSV fiel in der Nachspielzeit durch den eingewechselten Dennis de Sousa Oelsner, als der KSV alles nach vorne warf.

Trainer Tobias Damm begann mit der gleichen Startelf, die am letzten Mittwoch ein 1:1 in Fulda erreichte. Allerdings musste die taktische Ausrichtung bereits nach einer halben Stunde Spielzeit geändert werden, als der am Zeh verletzte Alban Meha vom Feld ging und auch Serkan Durna weichen musste, der nach einer frühen Gelben Karte kurz vor einem Platzverweis stand. Elias Liesche Prieto kam für Durna, Lukas Iksal für Meha.

Der Spitzenreiter begann dominant und selbstbewusst, schnürte den KSV in der eigenen Hälfte ein. Dennoch kamen die Gäste nur zu wenigen Torgelegenheiten. Eine gute Chance hatte Nicolas Jann, der in der 43. Minute aber über das Tor zielte. Kurz danach verpassten auf der anderen Seite gleich drei Spieler der Löwen, als Sercan Sararer herein passte.

Im zweiten Durchgang kam der KSV immer besser ins Spiel und hatte durch Lukas Iksal eine gute Gelegenheit in Führung zu gehen (68.). Die Entscheidung fiel 13 Minuten vor Schluss, als der nicht immer souveräne Schiedsrichter Marius Ulbrich Strafstoß für die Gäste entschied. Ulms Nicolas Jann sprang Frederic Brill an den Fuß und stürzte, Kapitän Johannes Reichert verwandelte souverän. Als der KSV alles nach vorne war, gelang Dennis de Sousa Oelsner in der vierten Minute der Nachspielzeit der zweiten Tagestreffer der Gäste gegen stark kämpfende Löwen.

Weiter geht es am Samstag, den 29. April (14 Uhr), wenn der KSV beim Tabellenzweiten Steinbach antreten muss.

Info: O. Zehe Fotos: M.Kittner