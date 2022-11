KSV HESSEN KASSEL – WORMATIA WORMS 1:1

Ein 1:1 (0:1)-Unentschieden gab es für den KSV Hessen am Samstagnachmittag beim Heimspiel gegen Wormatia Worms. Vor 2.000 Zuschauern erzielte der eingewechselte Oliver Issa Schmitt (80.) den am Ende verdienten Ausgleich für die Löwen, zuvor brachte Lennart Grimmer die Gäste kurz vor der Pause in Führung.

Freibier vor dem Stadion – der KSV Hessen feierte seinen 75. Geburtstag. Doch zuvor musste der Rasen erst einmal von vielen fleißigen Helfern vom über Nacht gefallenen Schnee befreit werden.

Trainer Tobias Damm musste auf den am Knie verletzten Innenverteidiger Kevin Nennhuber verzichten. So gab es wieder eine Viererkette mit Nael Najjar, Maurice Springfeld, Hendrik Starostzik und Alexander Mißbach. Vorne kamen Lukas Iksal, Nils Stendera, Jon Mogge, Daniele Vesco und Noah Jones zu einem Startelf-Einsatz. Nach nur wenigen Sekunden hatten die Zuschauer zum ersten Mal den Torschrei auf dem Lippen: Nach einer Flanke von Jon Mogge kam Nils Stendera zentral zum Schuss – doch sein Ball wurde in letzter Not von der Wormser Verteidigung abgeblockt. Nach etwa einer Viertelstunde kamen die Gäste besser ins Spiel, ohne dabei für nennenswerte Torgefahr zu sorgen. Der KSV hatte zunehmend Probleme, verlor zu viele Bälle und zeigte viele Defizite im Spielaufbau. Kurz vor der Pause die Führung für die Wormatia: Lennart Grimmer zog nahezu unbedrängt in den KSV-Strafraum ein und erzielte den Gäste-Treffer zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt.

In der zweiten Halbzeit dauerte es einige Zeit, bis dass Spiel der Löwen besser wurde. Zwei Doppelwechsel in der Offensive, sowie eine Ampelkarte gegen den Wormser Felix Hache, läuteten die Aufholjagd ein. Ein weiter Ball landete auf den Kopf vom eingewechselten Oliver Issa Schmidt, der mit einer Bogenlampe Torwart Ricco Cymer überraschte, der etwas weit vor dem Tor stand (80.).

Nun wollten die Löwen auch noch den „Dreier“: Zunächst hatte Schmitt mit den Kopf die nächste Chance (82.), bevor Hendrik Starostzik knapp die Führung verpasste (83.). In der Nachspielzeit hatte erneut Schmitt eine gute Gelegenheit, doch sein Drehschuss ging über das Tor.

Weiter geht es für die Löwen in der Regionalliga am 3. Dezember (14 Uhr) mit einem Auswärtsspiel bei RW Koblenz.

Info: O. Zehe © Foto: M.Kittner