KSV : Löwensieg gegen Spitzenteam

KSV HESSEN KASSEL – TSV STEINBACH-HAIGER 2:0 (1:0)

Es war ein Nachmittag, der an die tolle letzte Saison erinnerte: Mit ungemein viel Kampfgeist, einer großen Stabilität und gekonnten Offensivaktionen gelang den Löwen ein hochverdienter 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den Tabellenzweiten aus Steinbach. Vor 1.393 begeisterten Zuschauern im Auestadion erzielten Noah Jones (14.) und Maurice Springeld (67.) die Tore für den KSV Hessen, weitere Konterchancen blieben am Ende sogar noch ungenutzt.

Bei den Löwen stand zum ersten Mal Keeper Marlon Sündermann im Kasten, davor spielten Maurice Springfeld, Hendrik Starostzik und Kevin Nennhuber in einer Dreierkette, die bei Steinbacher Gegenangriffen durch Nael Najar rechts und Serkan Durna links zu einer Fünferkette wurde. Und diese Formation sorgte für Stabilität, zumal auch alle anderen Löwen auf dem Platz griffig und giftig im sogenannten „Spiel gegen den Ball“ waren. Und anders als sonst so oft in dieser Saison klappte auch das „Spiel mit dem Ball“ sehr gut. So kam es bereits in der 14. Minute zur frühen Führung: Über Marcel Fischer und Daniele Vasco wurde der Ball zu Noah Jones weiter gespielt, der das 1:0 erzielte. In den Minuten zuvor verpassten bereits Fischer, der nach einer Najjar-Flanke nicht an den Ball kam, und Jones mit einem Schuss knapp am linken Pfosten vorbei das Tor. Auch danach war der KSV die bessere Mannschaft. Najjar (18.) und Nils Stendera verpassten eine noch deutlichere Halbzeitführung.

Der KSV hatte die Partie hervorragend im Griff, hielt den favorisierten Gegner geschickt auf Distanz. Dennoch musste auch das Glück mithelfen: Ein Schuss von Arif Güclü knallte in der 59. Minute an den rechten Innenpfosten, der starke und sichere Marlon Sündermann wäre ohne Chance gewesen. Besser machte es auf der Gegenseite Maurice Springfeld acht Minuten später mit dem Kopf: Nach einer Flanke von Nael Najjar netzte er mit einer Bogenlampe zum entscheidenden 2:0 ein.

Am Ende war der KSV dem 3:0 näher, als die Gäste dem Ehrentor: Bei Kontern ließen der eingewechselte Marco Dawid, Nael Najjar und Lukas Iksal weitere Treffer aus.

Mit viel Rückenwind geht es nun ins nächste Auswärtsspiel: Dieses findet am Sonntag, den 30. Oktober (14 Uhr) bei der U-23 vom FSV Mainz 05 statt.

Info: O. Zehe ©Fotos: M.Kittner