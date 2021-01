Last Minute Sieg gegen Heilbronner Falken

Kassel, 25. Januar, 2021.

Mit einem spannenden 4:3 (1:0/2:1/1:2)-Sieg setzten sich die Kassel Huskies am gestrigen Sonntag gegen die Heilbronner Falken durch. Die Partie auf Messers Schneide entschied sich erst Sekunden vor Schluss, als Ryon Moser den umjubelten Siegtreffer erzielte.

Ohne den angeschlagen Corey Trivino gingen die Huskies zu Werke. Gegen den zuletzt an Inkonstanz kränkelnden Tabellenvierzehnte drückten die Huskies von Beginn an aufs Gas. Olsen tauchte nach 120

Sekunden erstmals vor Matthias Nemec im Tor der Falken auf, doch der gebürtige Tscheche im Kasten

der Käthchenstädter zeigte sich hellwach. Und auch gegen Clarke Breitkreuz, der es wenige Minuten

später aus spitzem Winkel versuchte, war Nemec auf dem Posten. Doch dann war auch der Falken

Zerberus machtlos. Troy Rutkowski hatte am linken Bullykreis Maß genommen, Nemec auf dem

falschen Fuß erwischt und die Scheibe an Nemec vorbei in die Maschen befördert (6.). Im weiteren

Verlauf des Drittels fanden dann auch die Gäste aus Heilbronn besser in die Partie. Die beste

Möglichkeit auf den Ausgleich ließ Falken-Stürmer Simon Thiel liegen, der in der 13. Minute per

Rückhandversuch an Leon Hungerecker scheiterte.

Im zweiten Drittel entwickelte sich ein offensivgeprägtes Spiel, bei dem sich beide Torsteher

auszeichnen konnten. Zunächst zeigte Hungerecker in der 25. Minute sein ganzes Können, als er

gegen Matt Neal den frühen Ausgleich verhinderte. Postwendend schlugen dann jedoch die Huskies

zu. Kapitän Denis Shevyrin nutzte den Verkehr vor Nemec optimal und jagte die Scheibe an Freund

und Feind vorbei ins Tor – 2:0. Die Schlittenhunde drängten sofort auf den dritten Treffer. Doch sowohl

Dinger im Konter (26.) als auch Youngster Tramm kurz darauf (27.) trafen mit ihren Abschlüssen

lediglich das Gestänge. Doch auch die Falken blieben gefährlich. Zunächst scheiterte Josh Nicholls im

Slot (30.) und auch Topscorer Dylan Wruck machte es kurz darauf nicht besser (33.). Erst Ex-Husky Matt

Neal machte es besser. Der Kanadier vollendete einen starken Falken-Konter über Pierre Preto und

verkürzte auf 2:1. Die Huskies behielten jedoch einen kühlen Kopf und suchten ihr Heil weiter in der

Offensive. Und der Torjäger vom Dienst, Philippe Cornet lieferte. Im Powerplay jagte Rutkowski zum

dritten Mal die Scheibe ans Heilbronner Gestänge. Von dort aus sprang die Scheibe direkt zu Cornet,

der aus kurzer Distanz keine Probleme hatte und auf 3:1 stellte (37.).

Die Vorentscheidung? Mitnichten. Im dritten Drittel spielten die Falken nochmal richtig groß auf. Und

binnen zwei Minuten kamen die Unterländer zurück in die Partie. Zunächst hielt Pierre Preto die Kelle

in einen Schuss seines Bruders und verkürzte auf 3:2 (48.). Doch damit nicht genug. Kaum eine Minute

vollendete Wruck einen Konter über Justin Kirsch zum 3:3, indem er Hungerecker die Scheibe zwischen

den Beinen durchschob. Und die Falken wollten mehr. Immer wieder schnürten die flinken Stürmer die

Kasseler Defensive ein, fanden ihren Meister jedoch im Kasseler Zerberus. Doch kurz vor Schluss

gelang den Nordhessen der Lucky Punsh. Schon als die letzte Spielminute angebrochen war, startete

Ryan Olsen einen letzten Anlauf über den rechten Flügel. Mit einem feinen Pass fand er den

mitgeeilten Ryon Moser, der Nemec aus nächster Nähe keine Chance ließ – 4:3. Die Falken warfen zwar

nochmal alles nach vorne, doch am Ausgang der Partie vermochte das nichts mehr ändern.

Text: Huskies-Medienteam Foto: M.Kittner

(MK)