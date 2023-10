Löwen stellen Cheftrainer Tobias Damm mit sofortiger Wirkung frei

Löwen stellen Cheftrainer Tobias Damm mit sofortiger Wirkung frei

Aufgrund der sportlichen Talfahrt sehen sich die sportliche Leitung und die Gremien des KSV Hessen Kassel gezwungen, Trainer Tobias Damm mit sofortiger Wirkung zu beurlauben.

„Wir bedanken uns bei Tobi für seine herausragende Arbeit in und um den Verein. Er hat als Spieler, Co-Trainer und Trainer mit großer Leidenschaft für den KSV Hessen Kassel gearbeitet und maßgeblichen Erfolg an der Entwicklung des Vereins in den vergangenen Jahren“, sagt KSV-Vorstand Swen Meier.

„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, weil Tobi ein absoluter Vollblut-Löwe mit 100% Identifikation für den Verein ist. Er hat sich mit viel Akribie und Leidenschaft aufopferungsvoll für den KSV eingesetzt“, führt Meier fort.

„Aufgrund der sportlichen Leistungen der letzten Wochen sehen wir uns mit Blick auf die Tabelle gezwungen, jetzt eine Veränderung auf dieser Position vorzunehmen, weil uns die Überzeugung abhandengekommen ist, in der aktuellen Konstellation den sportlich dringend notwendigen Turnaround zu erreichen“, begründet KSV-Geschäftsführer Sören Gonther aus sportlicher Sicht die Entscheidung des Vereins zur Beurlaubung des Cheftrainers.

Bis auf weiteres werden die Co-Trainer Sebastian Busch, Mirko Dickhaut und Fabian Seck die Trainingseinheiten leiten. Eine Nachfolge auf der Position des Cheftrainers wird der KSV in den kommenden Tagen bekanntgeben.

Tobias Damm hat die Position des Cheftrainers in der Hessenliga am 9. Oktober 2019 übernommen. Seit dem stand der A-Lizenzinhaber Damm in 145 Ligaspielen an der Seitenlinie des Vereins. Mit Tobias Damm gelang 2020 der Wiederaufstieg des KSV in die Regionalliga Südwest.

Der KSV Hessen Kassel bedankt sich bei Tobias Damm auf das Herzlichste für seinen Einsatz für den Verein und wünscht Tobi alles Gute und nur das Beste für die Zukunft! „Tobi, du bist immer herzlich willkommen im Auestadion!“, schließt KSV-Vorstand Swen Meier.

KSV Pressedienst Fotos: M.Kittner