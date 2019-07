Exklusiver Teil der Mannschaft sein – Das Löwentrikot mit Wunschnamen

Exklusive Aktion bis zum 8. Juli 2019

Die Löwen haben sich für das Trikot in der neuen Saison etwas ganz Besonderes ausgedacht: Bis zum 8. Juli 2019 besteht die exklusive Möglichkeit, Teil des neuen Trikots zu werden. Wie das geht? Für einen Preis ab 119,- Euro* (für Mitglieder, inkl. Trikot) kann sich jetzt jeder mit seinem Namen als Teil der Löwen präsentieren (limitierte Verfügbarkeit). Das neue Trikot wird als Wasserzeichen einen Löwen tragen.

Der Clou dabei: Der Löwe setzt sich aus den Namen der Käufer der exklusiven Aktion zusammen*. Und dieser Löwe wird die Mannschaft des KSV durch die ganze Saison begleiten. „Gemeinsam sind wir stark, gemeinsam ein Team, gemeinsam setzen wir ein Zeichen und wollen gemeinsam unser Ziel, den Aufstieg in die Regionalliga erreichen. Jede und jeder hat jetzt die Chance, ein Teil davon zu sein“, kommentiert KSV-Marketingvorstand Daniel Bettermann die Aktion.

Mitglieder profitieren von besonders attraktiven Konditionen

*Exklusiver Vorteilspreis für Mitglieder und Dauerkarteninhaber

Für KSV-Mitglieder, die auch zugleich Inhaber einer Dauerkarte sind, gibt es das Trikot inkl. Integration des Namens im Wasserzeichen bereits ab 119,- Euro. Wer nur KSV-Mitglied ist, zahlt 129,- Euro und wer Inhaber einer Dauerkarte für die neue Saison 2019/20 ist, aber kein Mitglied ist, bekommt das Trikot für 139,- Euro. Und wer beides noch nicht hat, bekommt es für 149,- Euro. Wer jetzt eintritt und eine Dauerkarte erwirbt, kann sofort vom Sonderpreis profitieren (hierzu bitte zunächst das Mitgliederformular ausfüllen und absenden und/oder die Dauerkartenbestellung an die Geschäftsstelle des KSV senden und im Feld „Ich bin KSV-Mitglied“ entsprechend einen Hinweis eintragen.

Das Angebot kann ab sofort über die Webseite des KSV Hessen Kassel unter www.ksv-hessen.de bestellt werden.

*Achtung: Limitiertes Angebot

Es handelt sich um ein streng limitiertes Angebot. Es kann nur eine bestimmte Anzahl an Namen in das Wasserzeichen integriert werden. Alle weiteren Namen werden zunächst auf einer Warteliste gesammelt und sofern weiterer Platz für die Integration der Namen in der grafischen Gestaltung möglich ist, dem Wasserzeichen hinzugefügt.

Der Verein behält sich das Recht vor, die Darstellung der Namen so anzupassen, dass sie ein stimmiges Gesamtbild ergeben, um den Löwen zu visualisieren. Der Name wird auf dem neuen Heim- und Auswärtstrikot (weiß und rot) integriert. Der Verein behält sich ebenfalls das Recht vor, Namen, die gegen bestimmte Regeln und Konventionen verstoßen, auszuschließen. Es besteht kein Anspruch auf Integration sowie komplette Lesbarkeit des Namens. Entscheidend für die Gestaltung ist die Silhouette / Konturführung zur Erzeugung des Löwen.

** Bei dem abgebildeten Trikot handelt es sich lediglich um eine Illustration. Das finale Design des Trikots wird am Freitag, 19.7.2019 im Fan Point Kassel vorgestellt werden. Nähere Informationen zur Trikotpräsentation werden rechtzeitig bekanntgegeben.

(MK)