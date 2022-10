Melsungen siegt souverän bei Aufsteiger Hamm

Am neunten Spieltag der LIQUI MOLY Handball-Bundesliga landete die MT Melsungen einen souverän herausgespielten 28:18-Sieg bei Liga-Neuling ASV Hamm-Westfalen. Angereist als Favorit gaben sich die Nordhessen keine Blöße und setzten mit einer 6:0-Führung nach nur acht Minuten ein erstes Ausrufezeichen. Was sie mit dem 18:10-Vorsprung zur Halbzeit auch bestätigten. Im zweiten Durchgang wurden die erarbeiteten Chancen zwar nicht mehr ganz so konzentriert genutzt – dennoch stand am Ende ein hochverdienter Sieg mit 10 Toren Unterschied zu Buche. Auffälligste Akteure im MT-Dress waren Torhüter Nebojsa Simic mit einer fantastischen Quote von 60 Prozent gehaltener Bälle. Bester Torschütze war André Gomes mit acht Treffern. Auf der anderen Seite traf Hamms Halbrechter Jan von Boenigk (4) am häufigsten. Das Spiel in der 2.650 Plätze bietenden Westpress Arena verfolgten 2.234 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Die 240 Reisekilometer haben sich richtig gelohnt. Zwei wertvolle Auswärtspunkte bringt die MT Melsungen aus Hamm mit nach Hause und setzt damit ihren noch jungen Aufwärtstrend fort. Es ist der dritte Sieg im dritten Pflichtspiel (einschließlich DHB-Pokal) in Folge und der souveränste obendrein.

Wie bereit die Nordhessen für dieses Spiel waren, zeigten sie vom Anpfiff weg. Die Starting Seven “Mandic – Casado – Malasinskas – Martinovic – Fuchs – Arnarsson – Simic”, war schon nach 43 gespielten Sekunden erfolgreich.

Nebojsa Simic zum Spiel:

“Ich finde, wir habe heute ein super Spiel gemacht. Wir hatten bisher sehr viel Pech mit Verletzungen, wichtige Spieler haben gefehlt und fehlen immer noch. Aber der ein oder andere ist inzwischen zurückgekommen, jetzt können wir mehr rotieren, haben mehr Alternativen. Dieser Sieg heute war die Fortsetzung der beiden vorangegangenen erfolgreichen Spiele. Wir wollten unbedingt punkten und wollen unbedingt auch weiter in der Tabelle nach oben. Ich selber habe mich heute sehr gut gefühlt, ich war richtig heiß und dachte zwischendurch, heute kannst Du jeden Ball halten”.

ASV Hamm-Westfalen – MT Melsungen 18:28 (10:18)

Schiedsrichter: Martin Thöne (Lilienthal) / Marijo Zupanovic (Berlin).

Zuschauer: 2.234, Westpress Arena Hamm

Das nächste Spiel:

Do., 03.11.22, 19:05 Uhr, MT Melsungen – VfL Gummersbach, Rothenbach-Halle Kassel

(MK)