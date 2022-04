Mit Kampfgeist zum Saisonabschluss

Eine zufriedenstellende Leistung zeigten die FSV Volleyballerinnen bei ihrem letzten Auswärtsmatch gegen die VGG Gelnhausen, bei dem zwar eine Niederlage, aber zumindest ein Satzgewinn zu holen war 1:3 (25:21, 16:25, 14:25, 23:25).

Mit acht Spielerinnen und Christiane Wieja, die aufgrund einer Verletzung an diesem Tag als Trainerin agierte, starteten die Spielerinnen gut in Runde 1. Gepusht durch die Anfeuerungsrufe kam man gut in den Satz, das lag auch besonders am stabilen Aufbauspiel durch Libera Tanja Schulz-Wulf, die die Annahme sauber nach vorne brachte. Die großen Gegnerinnen der VGG spielten schnell im Angriff, doch immer wieder konnte der starke Block von Britt-Marie Jäger die Bälle direkt zu Punkten verwandeln oder ihn zumindest entschärfen. Die langen Ballwechsel konnten die Elfen immer wieder für sich entscheiden und so gelang der erste Satzgewinn mit 25:21.

Satz 2 begann wackelig: Gelnhausen schlug stark auf, durch den Druck konnten die Bälle nicht mehr so konsequent nach vorne gebracht werden. Zuspielerin Alexandra Steinbach-Krug lief weite Wege, doch konnte immer wieder Außenangreiferin Julia Schaberich erfolgreich einsetzen, die die VGG nach hinten in die Ecken zwang. Eine super starke Abwehr durch Christine Selle, die vorne beinah jeden Ball erhechtete, schaffte viele Optionen im Zuspiel. Myriam Ben-Brahim fand die Lücken und man konnte sich nochmal rankämpfen. Allerdings ließ sich die VGG nicht mehr die „Butter vom Brot nehmen“ (16:25).

Nicht aufgeben hieß es im dritten Satz: Es gab erneut viele lange Ballwechsel, Gelnhausen versuchte die Abwehr immer wieder unter Druck zu setzen. Im Angriff konnte Lisa Reißig den gegnerischen Block an sich binden und den ein oder anderen Spielball verwandeln. Ein kurzer Schreckmoment bei einer Abwehraktion brachte das Team kurz aus dem Konzept, Christiane Wieja nahm eine Auszeit, um die Spielerinnen wieder zu motivieren. Die Gegnerinnen ließen aber keine Schwächephase mehr zu und der Satz ging mit 14:25 an die VGG.

Noch einmal alles geben hieß es in Satz vier: Doch leider waren viele Fehler im Angriff und die fehlenden Lücken im gegnerischen Feld Grund für einen deutlichen Rückstand. Mit acht Punkten zurück wollte man dennoch nicht die Partie und die Saison beenden. Und dann kam Barbara Grünewald beim Satzstand von 15:24 an den Aufschlag: Punkt für Punkt brachte sie den Ball druckvoll ins gegnerische Feld, Gelnhausen war zu zwei Auszeiten gezwungen. Beim Stand von 23:24 hatte die VGG das nötige Glück auf ihrer Seite, aber verstecken muss man sich nach dieser Leistung am Ende definitiv nicht (23:25).

Eine aufreibende, zum Teil chaotische Saison durch die Pandemiebedingungen ist nun vorbei. Sicherlich nicht mit dem Saisonverlauf wie sie für die FSV Spielerinnen ursprünglich gedacht war, aber am Ende zählt eine Platzierung unter den besten sechs Teams in der hessischen Oberliga! Die Spielerinnen sagen „Danke“ an alle treuen Fans, an alle FSV-Teams, die immer zur Unterstützung in ihrer Freizeit bereit waren, und dem Verein, der so vieles möglich macht – „Wir geben Ihrer Freizeit ein Zuhause, FSV“. Nun geht es in die wohlverdiente Pause, Zeit zum Kraft tanken, Verletzungen auskurieren und den Blick nach vorne zu richten. Auf bald!

L.Reißig

(MK)