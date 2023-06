MT bezwingt Göppingen

Die MT Melsungen hat vor 2847 Zuschauern in der Kasseler Rothenbach-Halle auch dank Torwart Nebojsa Simic Frisch Auf Göppingen mit 26:23 (17:13) bezwungen.

Im vorletzten Heimspiel der Saison hat die MT gegen Göppingen nichts anbrennen lassen. Selbst als Göppingen in der zweiten Halbzeit noch einmal bedrohlich nahekam, verloren die Melsunger nicht die Nerven, sondern hielten trotz einiger Widrigkeiten dagegen und feierten einen insgesamt verdienten Sieg, zu dem Kapitän Kai Häfner als bester Torschütze sechs Treffer beisteuerte. Für Göppingen war Marcel Schiller mit fünf Toren, davon drei per Siebenmeter erzielt, erfolgreichster Akteur.

Wer vor Anpfiff genauer auf den Spielberichtsbogen gesehen hatte, der mochte sich gewundert haben angesichts der Jahrgänge 2004, 2005 und sogar 2006, die da in der Melsunger Aufstellung hinter den Youngstern Florian Drosten, Lasse Ohl (für den kurzfristig verletzt ausgefallenen Rogerio Moraes) und Tom Wolf standen. Aber es passte zum Thema des Tages, denn im Rahmen der Partie stand die Ehrung der Bundesliga-Reserve an, die mit dem hessischen Landestitel erstmals den Aufstieg in die 3. Liga realisierte, und in der neben den genannten drei Nachwuchsakteuren noch eine Vielzahl weiterer Talente aus der eigenen Talentschmiede für diesen Erfolg mit verantwortlich zeichneten.

Stimmen zum Spiel

Roberto Garcia Parrondo: Wir haben heute gegen eine gute Göppinger Mannschaft gespielt, gegen die wir aber trotzdem unbedingt gewinnen wollten. Wir haben dann gute erste 30 Minuten gespielt, waren eigentlich auch nach der Pause nicht schlecht. Wir haben nur aus unseren herausgearbeiteten Chancen einfach keine Tore gemacht. Der Einsatz meiner Mannschaft hat trotzdem über die gesamte Spielzeit gestimmt, so dass wir das Spiel verdient gewonnen haben.

Markus Baur: Glückwunsch an Roberto und die MT zum Sieg. Sie haben bis auf die ersten fünf Minuten durchgehend in Führung gelegen, also geht das Ergebnis auch in Ordnung. In der ersten Halbzeit haben wir zu viele Tore aus freien Bällen bekommen, weil uns in der Deckung die Ordnung fehlte. Der Faden ist uns irgendwann gerissen und Simic hatte einen Glanztag. Wobei wir ihn auch ein bisschen zum Hero geschossen haben. Mit den minus vier waren wir zur Pause deshalb noch gut bedient. Der Knackpunkt waren die zehn Minuten nach der Pause, in denen wir zwar kein Tor bekommen, aber selbst auch nur zwei gemacht haben. Beim Stand von 23:22 haben wir dann zwei große Möglichkeiten ausgelassen und haben uns damit die Chance auf einen möglichen Erfolg selbst genommen.

