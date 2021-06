MT bringt verdient beide Punkte aus Lemgo mit



Die Revanche für die vor zwei Wochen erlittene Niederlage im DHB-Pokalfinale ist der MT Melsungen geglückt: Am 36. Spieltag der LIQUI MOLY Handball Bundesliga gewannen die Nordhessen gegen den TBV Lemgo Lippe nach einer 17:14-Halbzeitführung mit 30:28. Melsungen lag gegen die dezimierten Hausherren fast das gesamte Spiel über in Führung, teilweise sogar mit sechs Toren. In der Schlussphase aber wurde es noch einmal richtig eng, in der 53. Minute hatte Lemgo den Gleichstand erkämpft. Die Gäste, bei denen über weite Strecken Youngster Ole Pregler für den angeschlagen auf der Bank sitzenden Domagoj Pavlovic Regie führte, behielten trotzdem beim Stand von 24:24 kühlen Kopf. Julius Kühn, Marino Maric und Timo Kastening sorgten mit einem 3:0-Lauf zum 24:27 für den spielentscheidenden Vorsprung. Die Gastgeber hatten vor 1.000 Zuschauern in der Lemgoer PHOENIX CONTACT Arena im 11-fachen Torschützen Bjarki Mar Elisson (Linksaußen) ihren auffälligsten Spieler. Auf Seiten der MT Melsungen ragten mit Julius Kühn, 8 Tore, und Keeper Nebojsa Simic, 15 Paraden, zwei Spieler aus der ansonsten geschlossen auftretenden Mannschaft heraus. Die wurde von Co-Trainer Arjan Haenen gecoacht, anstelle des kurzfristig wegen einer Familienangelegenheit nach Hause gereisten Cheftrainers Gudmundur Gudmundsson. Zum letzten Heimspiel empfangen Lemke & Co. am Mittwoch die Füchse Berlin (19:00 Uhr, Rothenbach-Halle).

Gegenüber dem letzten Spiel gegen Hannover begann die MT Melsungen in Lemgo mit einer auf zwei Positionen veränderten Besetzung: Auf Linksaußen stand Michael Allendorf für Yves Kunkel und in der Mitte Ole Pregler. Der Youngster übernahm den Part vom etatmäßigen Regisseur Domagoj Pavlovic, der aufgrund von Kniebeschwerden lediglich als Notnagel auf der Bank Platz genommen hatte. Das Coaching an der Seitenlinie oblag Co-Trainer Arjan Haenen, der den kurzfristig wegen einer Familienangelegenheit nach Island geflogenen Gudmundur Gudmundsson vertrat. Unterstützend rückte zudem Vorstand Axel Geerken als weiterer Offizieller in den Betreuerstab.

Julius Kühn zum Spiel: Die Vorbereitung auf dieses Spiel war schon nicht so einfach für uns, da wir zu dem Zweck noch viele Szenen aus dem verlorenen Pokalfinale analysiert haben. Gegenüber damals in Hamburg hatten wir heute eine viel bessere Angriffseffektivität und mit Nebojsa Simic einen sehr guten Rückhalt im Tor. Klar, wir wollten nach den beiden letzten Niederlagen gegen die Löwen und Hannover eine Reaktion zeigen. Das ist uns heute gelungen, wenn auch nicht mit allzu großer Deutlichkeit. Dafür aber gehen wir mit einem guten Gefühl aus diesem Spiel heraus. Unser Saisonziel haben wir zwar verfehlt, aber jetzt wollen wir unbedingt noch die beiden letzten Spiele gegen Berlin und Stuttgart gewinnen. Das sind wir zum einen unseren Fans schuldig und zum anderen den Spielern, die uns verlassen werden und denen wir einen ordentlichen Abschied bereiten wollen.

Die beiden letzten Saisonspiele

Mi., 23.06.21, 19:00 Uhr, MT Melsungen – Füchse Berlin, Rothenbach-Halle Kassel

So., 27.06.21, 15:30 Uhr, TVB Stuttgart – MT Melsungen, Porsche Arena Stuttgart

Info: MT-Pressedienst Fotos: M.Kittner