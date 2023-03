MT holt Punkt in Hannover

Da ist es – das erste Erfolgserlebnis im laufenden Kalenderjahr: Nach zuvor fünf Niederlagen in Folge in der Handball-Bundesliga hat die MT Melsungen den ersten Punkt geholt. Bei der TSV Hannover-Burgdorf zeigten sich die Nordhessen deutlich verbessert und erkämpften ein 26:26 (14:13).

Kurz vor der Schlusssirene sorgte Timo Kastening in einer spannenden und kampfbetonten Partie für den Endstand.

Wie fand die MT in dieses Auswärtsspiel?

Die Auftritte in fremden Hallen zuletzt liefen ja eher bescheiden. Dieses Mal aber waren die Gäste aus Nordhessen von Beginn an hellwach. In der Abwehr agierte die Mannschaft von Trainer Roberto Garcia Parrondo sehr variabel – unter anderem mit einer 5:1-Formation mit David Mandic an der Spitze. Hannover-Burgdorf tat sich gerade in der Anfangsphase äußerst schwer. Das drückte sich dann auch in Zahlen aus. Nach einem wunderbaren Spielzug schloss Mandic nach Pass von Augustin Casado zum 6:2 aus Sicht der Gäste ab (9. Minute). Hannovers Trainer Christian Prokop holte seine Jungs zur Auszeit von der Platte – das hatten sich die Recken etwas anders vorgestellt.

Setzte sich die MT weiter ab?

Vor 9112 Zuschauern in der ZAG-Arena ließen sich die Gastgeber nicht abschütteln, kamen immer wieder auf ein Tor heran. Die MT hielt dagegen. Zeigte Biss in der Abwehr. Und auch vorn lief es wesentlich flüssiger als zuletzt. Wären sie nach Julius Kühns Treffer zum 9:7 aus MT-Sicht (16.) etwas konzentrierter zu Werke gegangen, hätten sich die Melsunger womöglich absetzen können. Doch so entwickelte sich ein Hin und Her, und die Gäste gingen mit einer knappen 14:13-Führung in die Pause.

Gab es etwas Kurioses in dieser Partie?

Das kann man so sagen. Denn in den ersten Minuten des zweiten Durchgangs schaffte es zunächst kein Team, den Ball im gegnerischen Kasten unterzubringen. Im MT-Tor zeichnete sich abermals Nebojsa Simic aus, sein Gegenüber Dario Quenstedt stand dem Montenegriner in nichts nach und entschärfte unter anderem Würfe von Andre Gomes, Kastening und Elvar Örn Jonsson. Lattentreffer von Kastening und Casado machten die etwas wilde Anfangsphase der zweiten Hälfte perfekt. Bezeichnend, dass erst ein Siebenmeter hermusste, damit der erste Treffer nach sieben Minuten und 41 Sekunden fiel – Max Gerbl sorgte für den Ausgleich zum 14:14. Und kurz danach brachte Vincent Büchner die Recken erstmals in dieser Partie in Führung.

Ließen sich die Melsunger von dem ersten Rückstand verunsichern?

Im Vergleich zur ersten Hälfte waren die Angriffe jetzt zwar nicht mehr so klar und zielstrebig. Aber die Gäste kämpften, Kapitän Kai Häfner glich zum 15:15 aus (40.) – halbzeitübergreifend hatte die MT da schon 11 Minuten nicht mehr getroffen. Und sie blieb dran. Nur dass sich im Verlauf der zweiten Hälfte die Vorzeichen drehten. Heißt: Nun lagen die Niedersachsen stets mit einem oder zwei Toren in Front, und die Melsunger hefteten sich wie Kletten an die Fersen der Gastgeber.

Wurde der Einsatz schließlich belohnt?

Zumindest entwickelte sich eine turbulente Schlussphase. Nach dem Treffer zum 26:24 von Renars Uscins etwas mehr als eine Minute vor dem Ende sah es so aus, als befänden sich die Recken auf der Siegerstraße. Zumal Gleb Kalarash zu diesem Zeitpunkt bereits seine zweite Zeitstrafe absitzen, und die MT die verbleibenden Sekunden in Unterzahl agieren musste. Aber Jonsson verkürzte, Hannover-Burgdorf im Angriff, Kastening stibitze das Spielgerät und glich knapp 30 Sekunden vor Schluss zum 26:26 aus. Feierabend.

Geht das Unentschieden in Ordnung?

Julius Kühn sprach vor dem Sky-Mikrofon von einem Kampfspiel und von einem gerechten Unentschieden. Und er sagte: „Wenn du kurz vor Schluss zwei Tore zurückliegst und dann noch ausgleichst, dann ist es ein gewonnener Punkt.“

Zuschauer: 9112 in der ZAG-Arena, Hannover

Info: MT-Pressedienst Fotos: M.Kittner