Jetzt kommt der Deutsche Meister

Es geht Schlag auf Schlag für die MT in der Handball-Bundesliga. Nach dem erlösenden Sieg in Stuttgart am Donnerstagabend kommt bereits am Sonntag der Deutsche Meister in die ausverkaufte Kasseler Rothenbach-Halle. Die Partie gegen den SC Magdeburg beginnt um 14 Uhr.

Nach dem Spiel

Wie im Heimspiel gegen den THW Kiel vor zwei Wochen werden die Profis zukünftig im Anschluss an die Partie nicht in der Kabine verschwinden, sondern auf der Platte bleiben, um Autogrammwünsche der Fans zu erfüllen. Darüber hinaus gibt es eine weitere Änderung: Der Fan-Talk im Foyer wenige Minuten nach der Schlusssirene entfällt. Dafür wird sich Bernd Kaiser auf dem Spielfeld einen Profi schnappen und zum Spiel befragen. Das Interview wird sowohl auf dem Videowürfel in der Halle als auch auf den Bildschirmen im Foyer übertragen.

Info: MT Foto: M.Kittner

(MK)