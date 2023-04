MT Melsungen feiert gegen HC Erlangen bisher höchsten Saisonsieg

Am Donnerstagabend, 20.04.2023, feierten die Bundesliga-Handballer der MT Melsungen gegen den HC Erlangen mit 31:18 (15:11) ihren bisher höchsten Sieg der laufenden Saison.

Vor 3.536 begeisterten Zuschauern in der Kasseler Rothenbach-Halle setzte sich die Mannschaft von MT-Trainer Roberto Garcia Parrondo deutlich gegen den Tabellennachbarn HC Erlangen durch. Die MT Melsungen hat ihren Lauf ungeschlagener Spiele mit dem souveränen Kantersieg gegen den HC Erlangen fortgesetzt. Zuletzt hat die Mannschaft drei gute Spiele abgeliefert und auch ein Unentschieden gegen Magdeburg erreicht.

Unter den Zuschauern in der Kasseler Rothenbach-Halle war auch der hessische Ministerpräsident Boris Rhein, der in der Halbzeitpause einige ehrenamtliche Helfer für ihre Leistung auszeichnete. Die Gäste vermochten lediglich 20 Minuten mitzuhalten und bereits zur Pause hätte der Vorsprung mehr als vier Tore betragen können, wuchs dann nach der Halbzeit aber schnell wieder an und erreichte bereits zwölf Minuten vor dem Ende zweistellige Ausmaße.

Garant dieses hohen Sieges war Torhüter Adam Morawski, der mit fast 50 Prozent gehaltener Bälle, davon allein fünf(!) Siebenmeter, eine absolute Weltklasse-Leistung zeigte. Als beste Torschützen taten sich Timo Kastening (MT, 6 Treffer) und der ehemalige Melsunger Johannes Sellin (HCE, 4) hervor.

Info: MT Melsungen Fotos: © M.Kittner