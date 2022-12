MT Melsungen lässt Favorit THW Kiel am Ende mächtig zittern

Am Sonntag hatte die MT Melsungen die Chance, nach genau zehn Jahren, das „Wunder von Kiel“ zu wiederholen. Am 9. Dezember 2012 gelang es den Die MT Melsungen – seit Saisonbeginn um ein halbes Dutzend verletzter Leistungsträger dezimiert – reiste somit auch am 16. Spieltag der LIQUI MOLY Handball-Bundesliga als klarer Außenseiter zum THW Kiel. Doch die Nordhessen ließen den Rekordmeister und seine über 10.000 Fans in der Wunderino Arena nicht schlecht staunen, als sie nach einem 10:17-Halbzeitrückstand bis eine Minute vor Schluss auf ein Tor herangekommen waren. Wesentlichen Anteil daran hatte übrigens MT-Keeper Adam Morawski, der mit 20 Paraden dem Match seinen Stempel aufdrückte. Den THW erlöste letztlich Nikola Bilyk 12 Sekunden vor dem Abpfiff mit dem Tor zum 24:22 Endstand. Der Österreicher war gleichzeitig mit sechs Treffern bester Schütze der Zebras. Für Melsungen traf Kapitän Kai Häfner ebenso häufig. Am Donnerstag erwartet die MT Melsungen GWD Minden (19:05 Uhr, Rothenbach-Halle Kassel).

Stimmen zum Spiel:

Adam Morawski: “Ich bin geduldig, meine Zeit kommt. Ich genieße es in dieser tollen Halle. Es tut mir leid, dass wir das Spiel im letzten Moment nicht mehr gewinnen konnten. Die erste Halbzeit war sehr schlecht. Wir wissen, dass es hier in Kiel schwierig ist, aber so können wir in den nächsten Spielen nicht wieder auftreten. Ich bin froh, dass ich meiner Mannschaft helfen konnte. Wir sind eine gute Mannschaft, aber wir hatten heute nicht so viel Glück. Wenn wir aber so spielen, wie in der zweiten Halbzeit, können wir jeden Gegner schlagen“.

Nikola Bilyk: “Wir hatten vorne Schwierigkeiten. Das lag daran, dass der Torhüter gegen unseren Rückraum ein super Spiel gemacht hat. Er hat viele Bälle genommen und wir oft überhastet geworfen und uns dadurch selbst in eine schwierige Situation gebracht, die wir hätten vermeiden können. Am Ende des Tages haben wir die zwei Punkte und stehen auf dem ersten Platz, darüber sind wir sehr glücklich“.

Das nächste Spiel:

Do., 15.12.22, 19:05 Uhr, MT Melsungen – GWD Minden, Rothenbach-Halle Kassel

Info: MT Pressedienst Foto: M.Kittner