MT siegt in Lübbecke – Häfner macht den Unterschied

Die um fünf Stammspieler dezimierte MT Melsungen besiegte am Sonntag “Angstgegner” TuS N-Lübbecke in dessen Halle nach einem 13:14-Pausenrückstand hochverdient mit 31:23. Es war ein echter Kraftakt für die Nordhessen, die kurz vor dem Spiel auch noch auf ihre etatmäßigem Rechtsaußen Timo Kastening und Tobias Reichmann verzichten mussten. Die abstiegsbedrohten Ostwestfalen erwiesen sich im ersten Durchgang als der erwartet zähe Gegner, gegen den die MT in der Vergangenheit schon so oft Problem hatte. Doch in der zweiten Spielhälfte drehte der vermeintliche Favorit richtig auf: Gestützt auf eine bissige Abwehr vor einem äußerst aufmerksamen Nebojsa Simic und nach vorne angetrieben von einem überragenden Kapitän Kai Häfner, der mit acht Treffern zum besten Schützen des Spiels avancierte, wurden die Hausherren zum Ende hin förmlich überrannt. Bei denen erwiesen sich Florian Baumgärtner und Tom Skroblien (jeweils 5 Tore) vor 1018 Zuschauern in der Lübbecker Merkur Arena als treffsicherste Spieler. Durch den Sieg rückt die MT Melsungen auf Platz sechs vor und empfängt am kommenden Donnerstag in Kassel Verfolger Frisch Auf! Göppingen.

Die Hiobsbotschaften, die Roberto Garcia Parrondo in den letzten Wochen erreichen, reißen einfach nicht ab. Der MT-Chefcoach musste schon gegen Flensburg auf vier Stammkräfte im Rückraum (Lemke, Pavlovic, Jonsson, Gomes) verzichten. Von denen kehrte zum heutigen Auswärtsspiel in Lübbecke nur Elvar Örn Jonsson ins Team zurück. Kurz zuvor fielen aber noch die beiden etatmäßigen Rechtsaußen Tobias Reichmann und Timo Kastening aus.

Kai Häfner im Sky-Interview: “Wir haben eigentlich auch schon in der ersten Halbzeit nicht schlecht gespielt, hatten aber in einigen Situationen etwas Pech, als Lübbecke jeweils mit Rebounds erfolgreich war. Insofern sind wir einigermaßen zufrieden gewesen, waren uns aber in der Kabine bewusst, dass wir in der zweiten Hälfte einige Dinge verbessern müssen. Was dann ja auch geklappt hat”. Das Lob von Moderator Jürgen Schmitz für dessen überragende Leistung kommentierte Häfner augenzwinkernd: “Wenn es gut läuft, will man natürlich nicht aufhören. Das ist ja schließlich nicht ganz so oft der Fall”. Über die Bedeutung des Spiels sagte Häfner: “Diese Punkte waren enorm wichtig. Uns war klar, wenn wir Platz 5 erreichen wollen, müssen wir heute gewinnen”.

TuS N-Lübbecke – MT Melsungen 23:31 (14:13)

Zuschauer: 1.018, Merkur Arena Lübbecke

Das nächste Spiel:

Do., 07.04.2022, 19:05 Uhr, MT Melsungen – Frisch Auf! Göppingen, Rothenbach-Halle Kassel

Info: MT-Pressedienst ©Fotos: M.Kittner