Nordhessencup: 44. Wehlheider Volkslauf am 1. Juni 2025 in Kassel

Laufschuhe schnüren und los geht’s! Am Sonntag, den 1. Juni 2025, findet der 44. Wehlheider Volkslauf statt – traditionell eingebettet in die Nordhessencup-Serie. Ob ambitionierte Läufer:innen, Genussjogger oder junge Nachwuchstalente: Bei diesem Kasseler Laufevent ist für alle etwas dabei!

Vielfältige Strecken für jedes Niveau

Der Startschuss fällt ab 9:00 Uhr auf der Buchenau-Kampfbahn in Kassel-Wehlheiden. Angeboten werden verschiedene Distanzen – von den beliebten Bambini-Läufen über Walking-Strecken bis hin zur sportlichen Herausforderung über 17,6 km:

400 m (Bambini): 09:00 Uhr (im Stadion)

1 km: 09:15 Uhr (im Stadion)

18 km: 09:50 Uhr

10 km: 10:00 Uhr

5 km: 10:10 Uhr

Die Strecken im Überblick

Nach einer Einführungsrunde im Stadion geht es für die längeren Distanzen in den Park Schönfeld. Die 5-km-Strecke umrundet den Park einmal, die 10- und 17,6-km-Läufe absolvieren zwei Runden. Der 17,6-km-Kurs zweigt nach etwa 1,6 km in Richtung Bahndamm ab, bevor er zurück auf die Hauptstrecke führt. Alle Routen sind gut ausgeschildert, an Schlüsselstellen sorgen Streckenposten für Orientierung und Motivation.

Jetzt anmelden!

Die Anmeldung erfolgt online über Raceresult und ist bis zum 31. Mai 2025 um 23:59 Uhr möglich. Schnell sein lohnt sich!

Veranstaltungsort:

Buchenau-Kampfbahn, Graßweg, 34121 Kassel-Wehlheiden

Weitere Informationen gibt es auf

👉 www.tg-wehlheiden.de

👉 www.nordhessencup.de

Lauf mit – für Fitness, Spaß und Gemeinschaft in der Region!

© NHR