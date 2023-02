Schlittenhunde feiern souveränen Heimsieg

Vor 3069 Zuschauern in der Kasseler Eissporthalle gewannen die Kassel Huskies als

frischgebackener Hauptrundenmeister mit 6:1 gegen die drittplatzierten Gäste der

Ravensburg Towerstars.

Das Topspiel startet bereits nach einer knappen halben Minute mit der ersten Strafzeit –

die Huskies haben direkt eine vierminütige Überzahl. In dieser tun sich die Gastgeber

erstmal etwas schwer, doch dann sind sie da. Nach Seigos Warnschuss ist es Jake

Weidner, der die Scheibe vorbei an Towerstars-Goalie Jonas Langmann zur frühen

Führung ins Tor bugsiert (3.). Die Nordhessen bleiben mit weiterhin einem Spieler mehr

auf dem Eis am Drücker – Arniel und Sykora haben Abschlüssen für den ECK. Joel

Keussen versucht es nochmals aus aussichtsreicher Position, doch die Gäste überstehen

die kritische Anfangsphase erstmal. Kurz darauf hat Keussen nochmal eine

Topgelegenheit im Konter – Langmann bleibt jedoch Sieger. Die Huskies haben sichtbar

die Spielkontrolle und legen dann gekonnt nach. Zunächst gewinnt Max Faber den Puck,

spielt dann überlegt zurück auf Steven Seigo, der platziert ins obere rechte Eck zum 2:0

vollendet (10.) Eine tolle Spieleröffnung bringt dann das 3:0 – über Lowry und Keussen

landet der Puck bei McGauley, der im Nachschuss erhöht (14.) Die Blau-Weißen halten

das Tempo ständig hoch und gehen mit einer klaren Führung in die erste Pause.

Der Hauptrundenmeister startet ebenso perfekt in den Mittelabschnitt, das ging

folgendermaßen: Keck mit Übersicht auf Arniel und dieser mit Routine ins lange Eck

zum 4:0 (22.). Im Anschluss folgt eine Kasseler-Unterzahl, die Abschlussmöglichkeiten

finden jedoch weiter auf Seiten der Hausherren statt, die ihre Unterzahl gemeistert

bekommen. Unmittelbar danach fällt dennoch der erste Treffer für Ravensburg –

Vincent Hessler verwertet einen Abpraller vor Kuhn (28.) Die Huskies zeigen sich nicht

beeindruckt und antworten mit schönen Spielzügen, doch Tristan Keck findet zweimal

seinen Meister in Langmann. Es folgt eine weitere Unterzahl der Schlittenhunde – gut

herausgespielte Chancen des Towerstars-Powerplay finden jedoch nicht den Weg

vorbei an Jerry Kuhn.

Das Schlussdrittel startet erstmal etwas ruhiger. Nach knapp fünf Minuten sind es dann

aber wieder die Mannen von Bo Subr, die den Weg ins Tor finden. Lois Spitzner

markiert seinen 13. Saisontreffer und trifft zum 5:1 (45.) Es folgt der nächste Huskies Treffer. Und dieser ist einfach schön herausgespielt. In ein Zuspiel von Jake Weidner

durch die Zone, hält McGauley den Schläger hin – drin – (6:1 – 51.) Es war das 25. ECK Tor gegen die Towerstars in allen 4 Spielen. In Unterzahl halten die Huskies nochmals

stark dagegen, auch Kuhn kann sich auszeichnen und hält das 6:1 fest.

Mit dem nächsten überzeugenden Sieg untermauern die Kassel Huskies ihre souveräne

Spitzenposition und reisen am Sonntag zum Auswärtsspiel bei den Heilbronner Falken

(12.02. – 16:00 Uhr)

(MK)