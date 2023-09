Sechster Sieg in Folge – MT behält in Lemgo kühlen Kopf

Sechster Sieg in Folge – MT behält in Lemgo kühlen Kopf

Die MT Melsungen marschiert weiter unaufhaltsam. Auch der TBV Lemgo Lippe hat den Siegeszug der Nordhessen in der LIQUI MOLY Handball-Bundesliga nicht stoppen können. Am Sonntag feierten die Rot-Weißen einen 28:25 (15:13)-Erfolg in Ostwestfalen.

Mit diesem Triumph gehen zwei statistische Fakten einher. Erstens, sechs Siege aus sechs Spielen – so gut ist die MT in ihrer Bundesliga-Geschichte noch nie in eine Saison gestartet. Und zweitens ist den Melsungern in der PHOENIX CONTACT Arena etwas gelungen, was zuvor mehrere Teams nicht geschafft haben. Denn der TBV hatte in eigener Halle die zurückliegenden neun Partien nicht verloren. Nun gut, jede Serie muss einmal reißen.

Die Siegesserie der MT aber – die hält. Egal, welche Profis auf der Platte stehen. Im Vergleich zum Stuttgartspiel rotierte Trainer Roberto Garcia Parrondo wieder einmal fleißig durch. In Lemgo begann zum Beispiel Nebojsa Simic im Tor. Mit elf gehaltenen Bällen, darunter ein Siebenmeter, zählte der Schlussmann zu den Sieggaranten. Einen prächtigen Tag erwischte ebenfalls Elvar Örn Jonsson, mit sieben Treffern bester Schütze der MT. Unwiderstehlich, wie er in der 28. Minute die Unterarm-Peitschte auspackte und den Ball zur 14:11 Führung ins Lemgoer Tor jagte.

Der leichtfüßige Angriffswirbel wie zuletzt gegen Stuttgart war es dieses Mal allerdings nicht. Die MT tat sich schwer, musste richtig malochen. Zumal Lemgo nie lockerließ. Selbst als die MT nach einem 3:0-Lauf beim 11:6 mit fünf Toren führte (19. Minute), kamen die Ostwestfalen nicht aus dem Konzept. Stoisch und in aller Ruhe trugen die ihre Angriffe vor und fanden gerade zum Ende der ersten Hälfte auch dank des siebten Feldspielers gute Lösungen. So war beim 13:15 zur Pause noch alles möglich.

Zur neuen Qualität der MT Melsungen gehört aber auch die Fähigkeit, Ruhe zu bewahren. Im Verlauf des zweiten Durchgangs behielten die Melsunger mehrfach kühlen Kopf. Zum Beispiel als Samuel Zehnder zum 19:19 ausglich. Als direkte Antwort sorgten die Nordhessen dank Ivan Martinovic und David Mandic beim 21:19 aus MT-Sicht wieder für ein kleines Polster (43.). Fünf Minuten später war dann Adrian Sipos zur Stelle, der den Ball am Mittelkreis stibitzte und in den verwaisten Lemgoer Kasten traf – 24:22 für die MT (48.).

Danach ließen die Gäste die Hausherren nicht mehr herankommen. Spätestens mit Martinovics Treffer zur Melsunger 28:24-Führung (58.) war die Partie entschieden. Und die MT grüßt auch nach dem sechsten Spieltag von der Tabellenspitze.

Info: MT Pressedienst Fotos: M. Kittner