Souveräner Sieg der Kassel Titans

Am letzten Samstag spielten die Seniors der Kassel Titans ihr Rückspiel gegen die @hanauhornets. Da einige Starter-Titans im Urlaub oder verletzt waren, wurde hauptsächlich mit Backups gespielt. Auch die Hornets schlugen mit einem dezimierten Kader von knapp über 20 Spielern auf, waren jedoch siegeshungrig. In der 1. Halbzeit punkteten hauptsächlich die Titans und somit ging es mit 37:08 in die Spielpause. Doch Hanau raffte sich in der zweiten Hälfte noch einmal zusammen und erzielte 2 weitere Touchdowns. Aber unsere Titans konnten ihren Punktevorsprung verteidigen.

Highlight des Spieles war definitiv die Interception mit anschließendem Pick6 unseres Defensive End Maximilian Nußer (#96)!

Endstand 46:20

Die Titans bedanken sich bei den Hanau Hornets für das respektvolle Spiel und wünschen allen Verletzten gute Besserung und schnelle Genesung!

Danke auch an alle Helfer und Sponsoren ohne die ein Gameday undenkbar wäre!

SAY HELLO TO THE PLAYOFFS!

📍Next Game (Heimspiel): 13.08.22 Kassel Titans vs. @wetzlarwoelfe

Info: Titans © Fotos: M.Kittner