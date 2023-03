Sportdirektor Michael Allendorf im Interview

Allendorf: Möchte eine Mannschaft,

die als Einheit auftritt

Was sportliche Entscheidungen betrifft, da ist Michael Allendorf der

neue starke Mann bei der MT Melsungen. Seit Saisonbeginn hat der

ehemalige Linksaußen des Handball-Bundesligisten die Position des

Sportdirektors inne. Im Interview spricht der 36-Jährige über seine

Aufgaben, Ziele und Herausforderungen. Und er wirft einen Blick auf

die Auswärtspartie bei der TSV Hannover-Burgdorf (Sonntag, 16.05

Uhr):

Michael, haben Sie sich Ihre erste Saison in neuer Funktion etwas

anders vorgestellt?

Das kann man so sagen. Eigentlich hatten wir eine gute Vorbereitung

hingelegt, sind dann aber denkbar schlecht mit einer deutlichen

Niederlage bei den Rhein-Neckar Löwen in die Saison gestartet. Im

Laufe der Hinrunde haben wir uns gefangen und haben das Jahr

akzeptabel auf Platz sechs abgeschlossen. Über den katastrophalen

Start in diesem Jahr ist ja schon genug geredet und geschrieben

worden. Also ja, meine erste Saison als Sportdirektor habe ich mir rein

sportlich etwas anders vorgestellt.

Mal fernab der Ergebnisse: Wie schwer ist Ihnen der Wechsel

gefallen – eben noch auf der Platte und plötzlich derjenige, der mit

den Ex-Kollegen Verträge aushandelt?

Einerseits war vieles neu für mich, auf der anderen Seite fiel mir der

Wechsel nicht so schwer, weil ich mich schon vor meinem

Karriereende mit anderen Dingen rund um die MT beschäftigt hatte.

Der Verein war und ist mir wichtig. Auf jeden Fall war es der richtige

Zeitpunkt zu wechseln, mir macht die neue Aufgabe viel Spaß, und ich

bin dankbar für das Vertrauen, das ich gerade aktuell erfahre.

Apropos: Als Konsequenz aus der aktuellen Krise und der lauter

gewordenen Kritik hat sich Axel Geerken nun komplett aus dem

sportlichen Bereich zurückgezogen. Was bedeutet dieser Schritt für

Sie und für die Zusammenarbeit mit dem MT-Vorstand?

Es bedeutet, dass ich zusammen mit dem Trainer verantwortlich bin

für das Bundesliga-Team. Natürlich entsteht ein gewisser Druck –

damit kann ich gut umgehen. Zu Profi-Zeiten war das nicht anders. Klar

ist aber auch, dass die Resultate meiner Arbeit erst in zwei Jahren

richtig beurteilt werden können. Was Axel Geerken betrifft: Er leistet

sehr gute Arbeit für den Verein. In organisatorischer und struktureller

Hinsicht gibt es keine bessere Lösung für die MT. Wir haben nun

getrennte Aufgaben, aber natürlich tauschen wir uns aus.

Welche Herausforderungen bringt der neue Job darüber hinaus mit

sich?

Die große Herausforderung ist, in den nächsten Jahren wieder

erfolgreicher zu sein, gute Resultate in der Bundesliga zu erzielen und

im besten Fall mitreißenden Handball zu spielen. Dabei sehe ich mich

als Schnittstelle zwischen Vorstand und Mannschaft. Ich versuche, nah

am Trainer und dem Team zu sein.

Kommen wir noch einmal auf die aktuelle Situation zurück. Einer der

häufigsten Kritikpunkte lautet, dass die Spieler bei der MT

ausgezeichnet verdienen, aber nicht ihre Qualitäten und die richtige

Einstellung aufs Feld bringen. Was halten Sie dem entgegen?

Die Wahrheit ist, dass die Kritik teilweise berechtigt ist. Zur Wahrheit

gehört ebenfalls, dass die Spieler mit guten Verträgen ausgestattet

sind. Und solange Einstellung und Leistung passen, spricht meines

Erachtens nichts dagegen. Ist dem nicht so, müssen wir das

herausfinden und dementsprechend handeln. Veränderungen dieser

Art gehen aber nicht von heute auf morgen.

In den sozialen Medien kommt Trainer Roberto Garcia Parrondo

ebenfalls nicht gut weg.

Manchmal ist es ratsam, Kommentare in den sozialen Medien nicht

sofort auf die Goldwaage zu legen. Ich selbst habe unter Roberto

trainiert und weiß, dass er ein guter Trainer ist. Er hat mehrfach

bewiesen, dass er Mannschaften erfolgreich formen kann. Aber auch

das braucht Zeit, die wir ihm geben werden.

Wohin soll denn nun die MT-Reise mit dem Gespann ParrondoAllendorf gehen?

Mal fernab von höheren Tabellenregionen liegt mir eines besonders

am Herzen: Ich möchte eine Mannschaft, die auf dem Spielfeld als

Einheit auftritt, eine Mannschaft, in der jeder Spieler für den anderen

kämpft. In unserer erfolgreichsten Saison 2015/16, die wir auf vierten

Platz abgeschlossen haben, hatten wir genauso ein Team – auch wenn

auf dem Papier vielleicht nicht die ganz großen Namen aufgetaucht

sind.

Blicken wir auf die nähere Zukunft: Das Auswärtsspiel am Sonntag in

Hannover wird sicherlich kein Selbstläufer, erst recht nicht in der

aktuellen Situation…

So sieht es aus. Wir spielen auswärts, Hannover spielt eine

überragende Runde, und nach fünf Niederlagen in Folge fehlt bei uns

das Selbstvertrauen.

Müssen wir inzwischen auch von mentalen Problemen reden?

Mit Sicherheit. Wenn Erfolgserlebnisse ausbleiben und du dich zum

Teil enttäuschend präsentierst, beginnt das große Zweifeln, dann

triffst du nicht die besten Entscheidungen. Es wird Zeit, dass wir das

ändern. Nur gemeinsam und mit bedingungslosem Einsatz schaffen

wir es aus der Krise.

Welchen Eindruck hat die Mannschaft nach dem Heimspiel gegen

den THW vermittelt?

Die Spieler waren enttäuscht, logisch, das nächste Spiel verloren, auch

wenn der Gegner Kiel hieß. Enttäuscht waren sie auch deshalb, weil

sie speziell in der Abwehr eine gute Leistung geboten haben,

außerdem waren unsere Torhüter sehr gut aufgelegt. Mit einer

besseren Chancenverwertung wäre womöglich mehr drin gewesen. Da

sind wir beim Thema Selbstvertrauen. Wenn du nicht verunsichert

bist, schaffst du es auch, einen Weltklasse-Torhüter wie Niklas Landin

zu überwinden.

Worauf wird es also in der Partie gegen die Recken ankommen?

Es wird auf die Einstellung ankommen. Gegen Kiel hat sie gestimmt.

Außerdem muss die Abwehr so gut stehen wie gegen den THW, und

wer in der Bundesliga erfolgreich sein will, braucht entsprechende

Torhüter-Leistungen. Und die Chancen, die wir uns ja durchaus

herausspielen, müssen wir besser nutzen.

(MK)