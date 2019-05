Tobias Cramer verlässt Löwen zum Saisonende

Cheftrainer Tobias Cramer informierte die Gremien des KSV Hessen Kassel, dass er den Verein zum Saisonende verlassen und für eine weitere Saison in der Hessenliga nicht zur Verfügung stehen wird.

Tobias Cramer war seit 2014 bei den Löwen. Zunächst als Co-Trainer, ab dem 1.7.2016 übernahm Cramer die 1. Mannschaft als Cheftrainer.

Der KSV Hessen Kassel bedankt sich bei Tobias Cramer für seine geleistete Arbeit und Treue zum Verein in schwierigen Zeiten. Der mit Tobias Cramer begonnene Weg, junge regionale Talente in die erste Mannschaft zu integrieren und den KSV als regionalen und bodenständigen Verein in Nordhessen zu verankern, wird auch künftig fortgesetzt werden. Der KSV Hessen wünscht Tobias Cramer alles Gute für die persönliche und berufliche Zukunft.

