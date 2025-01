Tag der Physik am 25. Januar an der Uni Kassel

Am 25. Januar 2025 veranstaltet das Institut für Physik am Campus Oberzwehren einen „Tag der Physik“. Von 10 bis 17 Uhr wird das Institut seine Türen öffnen und ein buntes Programm für Neugierige aller Altersstufen bieten. In diesem Jahr steht die Veranstaltung ganz im Zeichen des „Internationalen Jahrs der Quantenwissenschaften und Quantentechnologien“ anlässlich des 100. Jubiläums der Formulierung der Quantenmechanik.

Die Arbeitsgruppen des Instituts präsentieren ihre Forschungsarbeiten, aber auch eine Vielzahl verblüffender Experimente – zum Zusehen, Mitmachen und Staunen. Beim Rundgang ist für jede Altersstufe und jede Vorbildung etwas dabei. Während des ganzen Tages werden Führungen durch die Forschungslabore angeboten. Physikinteressierte Schülerinnen und Schüler können sich um 11:00 Uhr bei einer Informationsveranstaltung über ein Physikstudium informieren, oder auch während der gesamten Veranstaltung mit den Mitarbeitenden ins Gespräch kommen.

Den Höhepunkt des Tages bildet der Hauptvortrag von Gastredner Prof. Dr. Immanuel Bloch um 13:00 Uhr. Prof. Bloch ist Direktor des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik in Garching und spricht über „Quantensimulationen, Quantencomputer und die kältesten Objekte der Welt“ – ein faszinierendes und aktuelles Thema.

Die Veranstaltung findet am Universitätscampus in Oberzwehren, Heinrich-Plett-Straße 40, 34132 Kassel, statt. Die Cafeteria am Standort hat geöffnet und bietet Getränke, warme und kalte Gerichte und Snacks an.

Weitere Informationen:

www.uni-kassel.de/go/tagderphysik

PM: Universität Kassel