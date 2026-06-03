Landpartie in Schloss und Park Wilhelmsthal

Am Samstag, den 13.6.2026 lädt Hessen Kassel Heritage von 11-17 Uhr zu einer sommerlichen Zeitreise in Schloss und Park Wilhelmsthal bei Calden ein.

Erleben Sie ein Rokoko-Picknick in der ländlichen Idylle von Hessens schönstem Rokoko-Schloss. Freuen Sie sich auf Kutschfahrten durch den Schlosspark und Schnupperkurse im Rapier-Fechten. Ein Spielbereich insbesondere für Familien und Kinder bietet die Möglichkeit klassische Spiele, wie Schach, Dame oder Blinde Kuh auszuprobieren. Zusätzlich wird es Verkaufsstände, Führungen, Vorführungen und Musik rund um die Zeit des Rokokos geben.

– Spielbereich für Familien und Kinder

– Tanz und höfische Spiele

– Führungen und Musik rund um die Zeit des Rokokos

– Exerziervorführungen, Vorführung zur Fächersprache, Kleidungsaufbau im Rokoko

– Fechtworkshop

– Kutschfahrten

– Führungen und Einblicke hinter die Kulissen von Schloss und Park

– Große Abschlussshow mit dem Gut Dankerode

Packen Sie Ihren Picknickkorb und reisen Sie gemeinsam mit uns zurück ins 18. Jahrhundert.

Eintrittspreise

Erwachsene: 8 Euro

Kinder unter 18 Jahren in Begleitung eines Ticketinhabers: frei

Kostümierte Gäste: frei

Veranstaltungsticket inkl. aller Angebote wie Führungen und Mitmach-Programmen (ausgenommen Kutschfahrten).

PM: Hessen Kassel Heritage