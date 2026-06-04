Open House in der Karlskirche: Eine Woche der Begegnung und des Miteinanders

Kassel, 3. Juni 2026. Die Karlskirche öffnet in dieser Woche ihre Türen für alle, die Lust haben, etwas beizutragen oder einfach dabei zu sein. Im Rahmen der Open-House-Woche entsteht das Programm gemeinsam: Musik-Sessions und Darbietungen, Spiele, DIY-Ideen, Vorlesen, Handwerkliches wie Spinnen, Stricken oder Häkeln. Oder schlicht: Zeit miteinander verbringen. So verwandeln sich die Räumlichkeiten in einen Ort der Begegnung, der zum Mitmachen und zur inneren Einkehr einlädt.

Ein außergewöhnliches musikalisches Erlebnis begeisterte die Besucher am Mittwoch. Studierende der Musikakademie der Stadt Kassel „Louis Spohr“ luden zum gemeinsamen Singen ein. Filipp Kuzin an der Trompete, Amelie Mohr und Yuen Yee Leong am Klavier sowie Biyao Zhang an der Querflöte gestalteten einen Abend, der mit Songs wie „Stand By Me“ von Ben E. King aus dem Jahr 1962 sowie vielen weiteren bekannten Liedern akustisch unter die Haut ging. Ein emotionales Erlebnis, das im Gedächtnis bleibt.

Das Programm für die verbleibenden Tage ist vielfältig. Am Donnerstag, den 4. Juni, lädt die Spielzeit von 14 bis 16.30 Uhr alle ein, die gern Brett-, Karten- oder andere Spiele spielen. Einfach vorbeikommen, Spiele mitbringen und eine schöne Zeit verbringen. Um 17 Uhr folgen Lieder zum Zuhören und Mitsingen, abermals gestaltet von Studierenden der Musikakademie. Den Abend beschließt von 17.30 bis 18.30 Uhr das stille Format „Ein Licht für einen Menschen“: In der Kirche zur Ruhe kommen und ein Licht für einen lieben Menschen entzünden.

Am Freitag, den 5. Juni, stehen erneut Lieder zum Mitsingen auf dem Programm, diesmal um 17 Uhr. Der Abend gehört dann von 20 bis 21.30 Uhr dem Konzert „Oldies but Goldies“ mit Peter Noll an der Gitarre und Heinz Neumann an der Percussion.

Der Samstag, 6. Juni, steht ab 18 Uhr im Zeichen von Farben, Bewegung und Geschichten: Ein Abend mit Beiträgen aus Nigeria und Eritrea. Eine nigerianische Modenschau eröffnet den Abend von 18 bis 19 Uhr, bevor von 19 bis 20 Uhr eritreische Tänze präsentiert werden.

Den Abschluss bildet der Sonntag, 7. Juni. Um 11 Uhr findet der Gottesdienst zur Open-House-Woche mit Pfarrerin Petra Fuhrhans statt. Am Nachmittag lädt von 14 bis 15.30 Uhr eine musikalische Kirchenführung mit Kirchenführerin Annemarie Pietsch-Mainz und Musiker Hans Dinant ein. Den Abend beschließt von 17 bis 20 Uhr „Beats und Begegnung“ mit DJ Landi.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

© NHR Fotos: NHR und Marcel Hirsch