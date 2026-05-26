Das heißeste Rock-Wochenende des Jahres in Kassel

BAROCK & STAHLZEIT bringen die größten Rock-Legenden auf die Bühne

Kassel wird Ende Mai 2026 zum Treffpunkt für Rockfans:

Mit BAROCK – Europe’s Greatest Tribute To AC/DC und STAHLZEIT – Die spektakulärste RAMMSTEIN-Tribute-Show stehen gleich zwei hochkarätige Tribute-Produktionen an einem Wochenende in Nordhessen auf der Bühne.

Freitag, 29. Mai 2026 | 20:00 Uhr

BAROCK – „PWR/UP 100%“-Tour 2025/26

Kassel | Probonio Arena

Samstag, 30. Mai 2026 | 20:00 Uhr

STAHLZEIT – Die Jubiläumstour 20 PLUS

Kassel | Nordhessen Arena

Für beide Veranstaltungen sind aktuell noch Tickets erhältlich.

BAROCK – Die ultimative AC/DC-Show

Die Live-Rettung für alle AC/DC-Fans kommt nach Kassel! Während die legendären Hardrocker mit ihrer „PWR/UP“-Tour nicht überall Halt machen, schließen BAROCK diese Lücke mit einer Show der Superlative.

„Europe’s Greatest Tribute To AC/DC“ bringt den unverwechselbaren Sound der australischen Rockikonen mit beeindruckender Präzision auf die Bühne – laut, energiegeladen und visuell überwältigend.

Zum Programm gehören Welthits wie:

„Highway To Hell“, „T.N.T.“, „Back In Black“, „Hells Bells“, „Dirty Deeds Done Dirt Cheap“, „Let There Be Rock“ oder „For Those About To Rock“.

BAROCK stehen seit Jahren für eine der authentischsten AC/DC-Tribute-Shows Europas. Die fünf Musiker überzeugen nicht nur musikalisch, sondern auch mit einer gigantischen Bühnenproduktion:

Große Glocke, Kanonen, Pyroshow, über 60 Marshall-Boxen und seit 2025 zusätzlich eine imposante LED-Wand sorgen für echtes Stadionfeeling.

Über 1.000 Konzerte in ganz Europa sprechen für sich – zwei Stunden Rock’n’Roll auf höchstem Niveau.

STAHLZEIT – 20 Jahre Tribute der Superlative

Am Samstag folgt mit STAHLZEIT die wohl spektakulärste RAMMSTEIN-Tribute-Show Europas.

Die „JUBILÄUMSTOUR 20 PLUS“ führt durch sämtliche Schaffensphasen des Originals und verbindet brachialen Sound mit einer kompromisslosen Bühnenshow voller Feuer, Effekte und Energie.

Seit zwei Jahrzehnten begeistert STAHLZEIT mit aufwendig inszenierten Shows und gilt zurecht als die Nummer 1 unter den RAMMSTEIN-Tribute-Acts.

Mit einem rund 30-köpfigen Team, mehreren Trucks und Nightlinern tourt die Produktion durch Europa und bringt eine Show nach Kassel, die man nicht nur hört, sondern spürt:

Hitze, Sound und Emotionen verschmelzen zu einem gewaltigen Konzerterlebnis.

Tickets & Informationen

Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen:

MM Konzerte

und

Eventim

PM: MM Konzerte GmbH