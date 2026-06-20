Roland Kaiser verewigt sich im Goldenen Buch der Stadt Kassel

Kassel. Bevor am Samstagabend tausende Besucherinnen und Besucher zum Open Air Konzert auf den Friedrichsplatz strömten, stand für Roland Kaiser zunächst ein besonderer Termin im Fridericianum auf dem Programm. Im Rahmen eines offiziellen Empfangs trug sich der Sänger und Entertainer in das Goldene Buch der Stadt Kassel ein.

Empfangen wurde der Künstler von Oberbürgermeister Dr. Sven Schoeller, der die Bedeutung Kaisers für die deutsche Musiklandschaft würdigte. Seit Jahrzehnten begeistert der Künstler Menschen unterschiedlichster Generationen und zählt bis heute zu den erfolgreichsten und beliebtesten Live Acts Deutschlands.

oland Kaiser zeigte sich während des Empfangs ausgesprochen gut gelaunt, offen und nahbar. Immer wieder nahm er sich Zeit für Gespräche und bewies dabei auch Interesse an seiner Gastgeberstadt. Mit einem Schmunzeln erkundigte er sich nach den berühmten Kasseler Waschbären und wusste sogar, dass Kassel deutschlandweit als eine Hochburg der kleinen nachtaktiven Tiere gilt. Die lockere Atmosphäre sorgte bei den Gästen für viele sympathische Momente.

Der Eintrag in das Goldene Buch der Stadt ist eine besondere Auszeichnung, die Persönlichkeiten vorbehalten ist, die sich in herausragender Weise verdient gemacht haben oder eine besondere Verbindung zur Stadt besitzen. Für Roland Kaiser bedeutete die Ehrung einen weiteren besonderen Moment seiner aktuellen Tournee.

Am Abend folgt der musikalische Höhepunkt des Tages. Im Rahmen des StadtSommers Kassel tritt Roland Kaiser auf dem Friedrichsplatz vor tausenden Fans auf. Bei hochsommerlichen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf einen stimmungsvollen Konzertabend mit großen Hits, emotionalen Momenten und einer beeindruckenden Bühnenshow freuen.

Die Vorfreude in der Stadt ist bereits seit Tagen spürbar. Mit seinem Auftritt verwandelt Roland Kaiser den Friedrichsplatz in eine der größten Open Air Bühnen Nordhessens und sorgt für einen weiteren Höhepunkt im Veranstaltungskalender der documenta Stadt.

Weiterführende Informationen

StadtSommer Kassel:

https://stadtsommer-kassel.de

Roland Kaiser Open Air auf dem Friedrichsplatz:

https://stadtsommer-kassel.de/roland-kaiser/

Veranstalter der Konzertreihe:

https://stadtsommer-kassel.de

COFO Entertainment GmbH & Co. KG:

https://www.cofo.de

Weitere Veranstaltungen des StadtSommers Kassel:

https://stadtsommer-kassel.de/veranstaltungen/

Tickets und Veranstaltungsdetails:

https://www.cofo.de/events/stadtsommerkassel/3158/info.html

Für Presseanfragen und Informationen zur Stadt Kassel:

https://www.kassel.de

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