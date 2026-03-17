Erster Test: DWARF Mini Smart Telescope Astrofotografie im Taschenformat

Smarte Teleskope haben in den letzten Jahren die Astronomie für viele Menschen deutlich zugänglicher gemacht. Mit dem DWARF Mini Smart Telescope geht DWARFLAB nun einen Schritt weiter: noch kleiner, noch mobiler und dennoch vollgepackt mit Technik. Doch wie schlägt sich das Mini Teleskop im ersten Praxistest?

Erster Eindruck: überraschend klein, erstaunlich hochwertig

Beim Auspacken wird sofort klar: Der Name „Mini“ ist hier kein Marketingtrick. Mit rund 18 × 10 × 6 cm ist das DWARF Mini Smart Telescope kaum größer als eine kompakte Kamera. Mit nur 840 g zählt es derzeit zu den kleinsten Smart Teleskopen der Welt und verbindet außergewöhnliche Leichtigkeit mit bemerkenswerter Leistungsfähigkeit. Das geringe Gewicht macht es extrem transportabel, ideal für Reisen, spontane Beobachtungen oder den schnellen Einsatz im Garten.

Trotz der kompakten Bauweise wirkt das Gehäuse solide verarbeitet. Die Mechanik läuft ruhig, nichts wackelt oder klappert. Besonders positiv fällt auf, dass das Teleskop auch ohne Stativ stabil auf einer ebenen Fläche stehen kann, ein klarer Pluspunkt für mobile Einsätze.

Technische Daten: klein, aber ambitioniert

Im Inneren steckt mehr Technik, als man der Größe zunächst zutraut:

Optik

Teleobjektiv mit 150 mm Brennweite, 30 mm Öffnung (f/5)

Zusätzlich integrierte Weitwinkelkamera für, Milchstraße, Startrails und Übersichtsbilder

Sensor

Sony IMX662

Format: 1/2,8 Zoll

Pixelgröße: 2,9 µm

Optimiert für Aufnahmen bei wenig Licht

Weitere Daten

Auflösung: Full HD (1920 × 1080 Pixel)

Interner Speicher: 64 GB

Akku: 7000 mAh, ausreichend für rund 4 Stunden Astrofotografie

Alternativ ist ein Betrieb über eine Powerbank möglich.

Konnektivität: WLAN (2,4 & 5 GHz), Bluetooth, USB C

Beweglichkeit: 360° Drehung der Basis, großzügiger Neigungsbereich der Optik

Damit positioniert sich das DWARF Mini klar als Komplettsystem, bei dem kein zusätzliches Zubehör zwingend erforderlich ist.

Was kann das DWARF Mini? Smart im besten Sinne

Im Test zeigt sich schnell, dass der Fokus klar auf Automatisierung liegt. Nach dem Einschalten verbindet sich das Teleskop per App mit Smartphone oder Tablet. Die Einrichtung ist in wenigen Minuten erledigt.

Automatische Objektsuche (GoTo)

Ob Mond, Planeten oder Deep Sky Objekte, das Teleskop richtet sich selbstständig aus.

Intelligentes Tracking

Die Nachführung gleicht die Erdrotation aus und ermöglicht längere Belichtungen ohne sichtbare Sternspuren.

EQ Modus

Durch eine softwarebasierte Äquatorsimulation sind Belichtungszeiten bis zu 180 Sekunden möglich, ein klarer Vorteil für Deep Sky Aufnahmen.

Live Stacking

Mehrere Einzelbilder werden direkt während der Aufnahme kombiniert. Das Ergebnis verbessert sich sichtbar in Echtzeit.

Verschiedene Modi

Astrofotografie, Startrails, Zeitraffer; Fotos

Integriertes Filtersystem: Mehr Qualität, weniger Aufwand

Ein echtes Ausstattungshighlight ist das integrierte Filtersystem, das speziell auf typische Astrofotografie Szenarien abgestimmt ist. Alle Filter sind fest im Gerät verbaut und werden softwareseitig gesteuert. Zusätzliche Filter oder manuelle Wechsel entfallen komplett.

Zur Rauschreduktion nutzt das DWARF Mini automatisch sogenannte Dark Frames. Dabei werden Referenzaufnahmen ohne Lichteinfall erstellt, um Sensorrauschen, thermische Artefakte und „Hot Pixels“ zuverlässig aus den Bildern zu entfernen. Gerade bei längeren Belichtungen sorgt das für sichtbar sauberere Ergebnisse und reduziert den Nachbearbeitungsaufwand deutlich.

Für klassische Deep Sky Objekte steht ein Astro Breitbandfilter mit einem Transmissionsbereich von 430 bis 690 Nanometern zur Verfügung. Er unterdrückt störendes UV und Infrarotlicht und verbessert den Kontrast bei Galaxien, Sternhaufen und helleren Nebeln.

Ergänzt wird das System durch einen Dual Narrowband Filter, der gezielt die Emissionslinien von Wasserstoff (Hα bei 656,3 nm) und Sauerstoff (O III bei 500,7 nm) durchlässt. Gleichzeitig blockiert er störendes Umgebungs und Streulicht. Das macht ihn besonders interessant für die Nebelfotografie bei Lichtverschmutzung oder Mondlicht.

Insgesamt erhöht das Filtersystem nicht nur die Bildqualität, sondern passt perfekt zur Philosophie des Geräts: maximale Ergebnisse bei minimalem Aufwand.

Praxis und Bildqualität

Im praktischen Einsatz überzeugt das DWARF Mini vor allem durch seine Niedrigschwelligkeit. Vom Aufbau bis zur ersten Aufnahme vergehen nur wenige Minuten. Autofokus und Objekterkennung arbeiten zuverlässig. Natürlich setzt die kleine Öffnung physikalische Grenzen: Galaxien oder Nebel lassen sich nicht mit den Ergebnissen großer Teleskope vergleichen. Dennoch liefert das Mini Teleskop erstaunlich saubere, rauscharme Bilder, die sich besonders für Schulen, Urlaub, Social Media, Dokumentation oder den Einstieg in die Astrofotografie eignen.

Mond, Sonne und Deep Sky Objekte zählen klar zu den Stärken des Systems.

Kompaktheit als echtes Alleinstellungsmerkmal

Der größte Vorteil des DWARF Mini ist seine Portabilität. Wo klassische Aufbauten viel Planung, Zeit und Equipment erfordern, punktet dieses Gerät mit Spontanität. Es passt problemlos in jeden Rucksack und ist damit immer einsatzbereit, ob beim Spaziergang im Park oder abends gesellig auf der Terrasse.

Fazit: kleines Teleskop, große Idee

Das DWARF Mini Smart Telescope ist kein Ersatz für große Astrofotografie Rigs, will es aber auch gar nicht sein. Stattdessen überzeugt es als

extrem mobiles Smart Teleskop

einsteigerfreundliches System für Astrofotografie

vielseitiges Werkzeug für Mond, Sonne*, Deep Sky und Landschaft

Wer unkompliziert ins Universum eintauchen möchte oder ein leichtes Zweitsetup sucht, findet hier ein durchdachtes, modernes Astrowerkzeug im Taschenformat.

Unser erster Testkandidat mit dem Dwarf Mini war unser Zentralgestirn, die Sonne.

*Sonnenbeobachtung nur mit dem beigefügten Filter.

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Dieser Testbericht entstand in Coperation mit DWARFLAB ohne redaktionelle Einflussnahme des Herstellers.

© NHR