Ein Paradies für Selbermacher

Am Samstag, den 22. Februar 2020 von 10-17 Uhr, gastiert der Deutsch-Holländische Stoffmarkt wieder in Kassel. Über 100 kreativ dekorierte Stände verwandeln den Messeparkplatz in ein buntes Paradies für Selbermacher.

„Lass die Nähmaschine glühen“ lautet das diesjährige Motto, denn Individualität liegt voll im Trend. Ob Jersey für das nächste Freizeitkleid oder Tüll für einen schicken Rock, das umfangreiche Angebot an Stoffen und Zubehör lässt kaum einen Wunsch offen.

Auch für Nähanfänger gestaltet sich das Nähen, dank moderner Schnitte und unkomplizierter Stoffe, einfacher denn je. Mit Applikationen zum Aufbügeln ist das Lieblingsshirt schnell und einfach modisch aufgepeppt.

Abgerundet wird das Angebot durch eine riesige Auswahl an Schnittmustern und Kurzwaren wie Applikationen, Borten, Nadeln oder Garn.

Nähmaschine zu gewinnen!

In Kassel ist auch der Nähmaschinenhersteller Elna mit einem Stand (ohne Beratung) vertreten. Hier erhält jeder Besucher die Chance vor Ort eine wertvolle Nähmaschine, im Wert von ca. 229.- €, der Schweizer Traditionsmarke zu gewinnen. Die Verlosung findet um 17 Uhr öffentlich am Stand von Elna statt.

Der Stoffmarkt in Kassel ist am Samstag, den 22. Februar 2020 von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.stoffmarkt-expo.de

PM: Expo Event Marketing GmbH