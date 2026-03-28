Holiday on Ice in Göttingen begeistert mit großem Kino auf dem Eis

Göttingen. Farben, Tempo, Emotionen und eine Inszenierung, die weit über klassischen Eiskunstlauf hinausgeht: Mit der aktuellen Produktion Cinema of Dreams macht Holiday on Ice derzeit in der Lokhalle Göttingen Station und zieht das Publikum mit einer spektakulären Mischung aus Show, Musik, Licht und artistischer Präzision in den Bann. Die Gastspielreihe in Göttingen läuft noch bis Sonntag, 29. März 2026. Insgesamt stehen in der Lokhalle sechs Vorstellungen auf dem Programm, darunter zwei Shows am Freitag, drei am Samstag und die letzte Vorstellung am Sonntag um 14 Uhr.

Wer die Show in Göttingen noch erleben möchte, hat also nur noch kurze Zeit Gelegenheit dazu. Gerade das macht den Reiz solcher Tourstopps aus. Holiday on Ice ist kein dauerhaftes Bühnenprogramm, sondern ein Ereignis, das nur für wenige Tage in die jeweilige Stadt kommt. Für Besucherinnen und Besucher aus Nordhessen und Südniedersachsen ist Göttingen damit aktuell einer der spannendsten Ausflugstipps des Wochenendes.

Die aktuelle Deutschland Produktion steht unter dem Titel Cinema of Dreams und setzt auf eine besonders bildgewaltige, filmisch gedachte Erzählweise. Die Show bringt großes Kino auf das Eis und verbindet emotionale Momente mit spektakulärer Action. Im Mittelpunkt steht eine cineastische Geschichte über Freundschaft, Mut und große Träume. Getragen wird das Ganze von internationalen Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufern, die die Produktion in eine aufwendig choreografierte Erlebniswelt verwandeln.

Genau dieser Mix macht den besonderen Reiz der Show aus. Holiday on Ice setzt längst nicht mehr nur auf sportliche Eleganz, sondern auf ein umfassendes Live Erlebnis, das Musik, Kostüme, Lichteffekte, Bühnenästhetik und Eiskunstlauf zu einer modernen Gesamtinszenierung verschmelzen lässt. In Göttingen wird damit deutlich, warum das Format seit Jahrzehnten international so erfolgreich ist und immer wieder neue Zuschauergruppen anspricht.

Für die Lokhalle Göttingen ist der Auftritt von Holiday on Ice ein kulturelles Highlight mit Strahlkraft über die Region hinaus. Die Halle bietet dem bombastischen Konzept genau den passenden Rahmen. Groß genug für starke visuelle Effekte und zugleich nah genug am Publikum, damit die Energie der Show direkt überspringt. Die Verbindung aus Eis, Licht und Sound entfaltet hier eine besondere Wirkung und sorgt für ein intensives Live Erlebnis.

Nach dem Start am 27. März 2026 endet das Gastspiel in Göttingen bereits am 29. März 2026. Danach zieht die Tour weiter durch Deutschland. Die nächste Station ist Magdeburg Anfang April, BG Ggefolgt von Erfurt, Hannover und schließlich Düsseldorf, wo die Deutschlandtour Ende April ihren Abschluss findet.

Damit ist Göttingen Teil der letzten Etappe dieser aufwendig produzierten Showreihe. Wer das aktuelle Programm Cinema of Dreams noch live erleben möchte, sollte die verbleibenden Termine jetzt im Blick behalten.

Aus redaktioneller Sicht lässt sich festhalten: Diese Produktion lebt von ihrer Wucht, ihrer Präzision und ihrer visuellen Opulenz. Sie ist weit mehr als eine klassische Eisshow und verbindet Spitzensport mit moderner Unterhaltung auf höchstem Niveau. Für viele Besucherinnen und Besucher dürfte der Abend zu den eindrucksvollsten Live Erlebnissen dieses Frühjahrs zählen.

Weiterführende Informationen

Holiday on Ice Deutschland

www.holidayonice.de

Wir wünschen Ihnen nun viel Spass mit unseren Videoimpressionen