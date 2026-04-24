Am Samstag, den 16. Mai 2026, findet im Hallenbad Ost in Kassel die zweite Ausgabe der ESC-Party statt. Anlass ist das Finale des Eurovision Song Contest 2026, das live aus Wien übertragen wird. Der Einlass beginnt um 19:30 Uhr.

Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr wird erneut ein öffentliches Viewing angeboten. Der Eintritt zum Public Viewing ist kostenfrei. Die Übertragung erfolgt auf Großbildleinwand in den Räumlichkeiten des Hallenbad Ost.

Begleitend zum Public Viewing werden verschiedene Programmpunkte und Angebote bereitgestellt. Dazu zählen ein ESC-Bingo mit Preisen, eine Fotobox sowie ein Buffet mit „Chili sin Carne“ inklusive Nachos und Dips. Zudem werden Getränke an mehreren Stationen angeboten, darunter eine Bierstation. Im Anschluss an die Übertragung findet eine After-Show-Party mit DJ-Set statt.

Die Moderation des Abends übernimmt UFF QUEEN aus Berlin, die zudem im Rahmen der After-Show-Party als DJ auflegt.

Ticket- und Einlassinformationen

Public Viewing:

Eintritt: frei

Einlass: ab 19:30 Uhr

Ende: ca. 00:00 Uhr

Freie Platzwahl im Stehbereich, Speisen und Getränke sind kostenpflichtig erhältlich.

After-Show-Party:

Eintritt: 17,50 Euro (inkl. Begrüßungssekt)

Einlass: ab 23:00 Uhr

Ende: ca. 02:00 Uhr

VIP-Ticket:

Preis: 32,50 Euro

Enthalten sind ein Sitzplatz in der VIP-Area, Begrüßungssekt, ein Goodie-Bag, Buffet sowie der Zugang zur After-Show-Party.

Einlass: ab 19:30 Uhr bis Veranstaltungsende.

Veranstaltung

ESC-Party 2026

Samstag, 16. Mai 2026, 19:30–02:00 Uhr

Hallenbad Ost, Kassel