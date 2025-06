Bildungsgerechtigkeit im Fokus: Zukunftsfragen im Future Space Kassel

Während vielerorts vor allem von Digitalisierung, KI und Arbeitswelt 4.0 gesprochen wird, stellte die Veranstaltung am 12. Juni 2025 im Future Space Kassel eine ganz andere Frage in den Mittelpunkt: Wie gerecht ist Bildung heute – und welche Bildung braucht eine gerechte Zukunft?

Unter dem Titel „Alle reden über die Zukunft. Wir reden über Bildungsgerechtigkeit“ diskutierten Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Schule, Wirtschaft und Zivilgesellschaft über zentrale Herausforderungen und notwendige Veränderungen im Bildungssystem. Dabei wurden nicht nur die Perspektiven auf dem Podium beleuchtet, sondern auch die Stimmen aus dem Publikum aktiv einbezogen.

Auf dem Podium vertreten waren:

Prof. Dr. Ann-Kathrin Arndt , Universität Kassel, Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt Inklusionspädagogik

Annette Knieling , Leiterin des Staatlichen Schulamts Kassel

Yvonne Weber , Team Menschen & Kultur bei Micromata

Alexander Wild, Gothaer Versicherung Kassel

Durch den Abend führte Kerstin Forbes von der Neuen Denkerei.

Im Zentrum der Diskussion stand die Frage: Wie können mehr Menschen Zugang zu Wissen, gesellschaftlicher Teilhabe und beruflicher Erfüllung erhalten – unabhängig von Herkunft, Bildungsweg oder sozialen Startbedingungen? Dabei ging es auch um die Bedeutung von Schule und Noten für den weiteren Lebensweg.

In der lebendigen Diskussion mit dem Publikum wurde deutlich: Es gibt viele offene Fragen rund um unser Bildungssystem. Etwa: Ist der Notendurchschnitt oder der Schulabschluss wirklich das Maß aller Dinge? Oder kommt es nicht vielmehr auf persönliche Fähigkeiten, Motivation und Haltung an – insbesondere in Bewerbungsgesprächen?

Die Veranstaltung im Future Space machte Mut zur Veränderung und war ein Plädoyer dafür, Bildung neu zu denken: gerechter, vielfältiger und zukunftsorientierter.

Bilder/Text © NHR