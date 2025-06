Mitreißende Livemusik im Kulturbiergarten – Sommerabend mit Gänsehautmomenten

Ein lauer Sommerabend, der Duft von frisch gegrillter Bratwurst, ein kühles Bier in der Hand – und dazu Livemusik, die direkt ins Herz geht. Im Kulturbiergarten Zitronenkirche herrschte beste Stimmung, als das Trio um Ina, Jens und Franca die Bühne betrat und mit einer energiegeladenen Performance das Publikum sofort in seinen Bann zog.

Die drei Musiker:innen spielten nicht einfach nur Songs – sie lebten sie. Mit sichtbarer Spielfreude und Leidenschaft präsentierten sie ein Repertoire voller Welthits: Von „Every Breath You Take“ (Sting) über „Back To Black“ (Amy Winehouse) und „Kiss“ (Prince) bis hin zu „Black Or White“ (Michael Jackson). Spätestens bei „Hey Jude“ verwandelte sich das Publikum in einen vielstimmigen Chor – Mitsingen ausdrücklich erwünscht und kaum zu vermeiden.

Ina überzeugte am Klavier mit einem groovigen Soundteppich, übernahm gleichzeitig Bass- und Soloparts und sorgte für das musikalische Fundament. Jens steuerte mit treibenden Rhythmen am Schlagzeug den passenden Groove bei. Und Franca ergänzte das Ensemble mit ausdrucksstarkem Gesang – gemeinsam mehrstimmig, harmonisch und voller Gefühl.

Das Ergebnis: Ein voller, lebendiger Livesound, getragen von einer coolen Performance, die für viele im Publikum zu einem musikalischen Sommerhighlight wurde.

Link: https://kubiga.com/

Text/Bilder © NHR