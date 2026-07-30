DWARFLAB veröffentlicht App Version 3.4.1 mit neuen Funktionen für DWARF mini, DWARF 2 und DWARF 3

DWARFLAB hat die neue App Version 3.4.1 für Android und iOS veröffentlicht und erweitert den Funktionsumfang für DWARF mini, DWARF 2 und DWARF 3 um mehrere interessante Neuerungen.

Eine der größten Neuerungen ist PhotonVerse. Über die neue Community können Nutzer ihre Bilder aus den unterschiedlichsten Bereichen wie Astrofotografie, Tierfotografie, Landschaftsfotografie und vielen weiteren Themen veröffentlichen, sich mit anderen Kreativen austauschen und Inspiration für eigene Projekte sammeln.

Ebenfalls neu ist Star Party, das sich derzeit in der Beta Phase befindet. Die Funktion ermöglicht es mehreren DWARF Nutzern, gemeinsam an einem Himmelsobjekt zu arbeiten. So können größere Mosaike erstellt oder mehrere Datensätze desselben Objekts zu einem gemeinsamen Stack kombiniert werden. Gerade für ambitionierte Astrofotografen eröffnet diese Funktion spannende Möglichkeiten.

Auch der DWARF Assistant wurde weiterentwickelt. Nach der Einführung auf Android steht der intelligente Assistent nun auch für iOS zur Verfügung. Er liefert präzisere Antworten und unterstützt jetzt insgesamt zehn Sprachen, darunter auch Deutsch.

Verbessert wurde außerdem die Aufgabenplanung innerhalb der App. Beobachtungs und Aufnahmepläne lassen sich jetzt einfacher kopieren, bearbeiten und organisieren. Das erleichtert insbesondere die Vorbereitung längerer Astrofotografie Sitzungen.

Mit Mega Stack führt DWARFLAB eine weitere leistungsstarke Funktion ein. Mehrere Mosaikdatensätze können gemeinsam gestackt und zusätzlich Aufnahmen verschiedener Filter, beispielsweise Breitband und Astrofilter, miteinander kombiniert werden. Dadurch ergeben sich neue Möglichkeiten, noch detailreichere Bilder zu erstellen.

Parallel zur neuen App Version wurden auch neue Firmware Versionen veröffentlicht:

DWARF 3: Version 1.5.2.1

Version DWARF mini: Version 1.1.3.2

Mit diesem Update baut DWARFLAB den Funktionsumfang seiner Smart Teleskope konsequent weiter aus. Besonders die neuen Community Funktionen sowie die erweiterten Möglichkeiten beim Stacken und bei der gemeinsamen Bildbearbeitung bieten den Nutzern einen spürbaren Mehrwert.

In den kommenden Tagen folgt außerdem ein weiterer Beitrag über die Beobachtung der partiellen Sonnenfinsternis in Kassel mit dem DWARF mini

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