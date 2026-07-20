Vom Stadtrand ins All: Deep-Sky-Aufnahmen mit dem DWARF Mini

Auch unter einem Himmel mit einer Lichtverschmutzung von Bortle 5,8 lassen sich beeindruckende Aufnahmen mit dem DWARF Mini des Nachthimmels erstellen. Am Stadtrand von Kassel entstanden an zwei Beobachtungsabenden faszinierende Bilder der Deep-Sky-Objekte Messier 16 (Adlernebel) und Messier 24 (Sagittarius-Sternwolke).

Die Bortle-Skala und Lichtverschmutzung

Die Bortle-Skala ist eine neunstufige Skala zur Bewertung der Lichtverschmutzung und der Qualität des Nachthimmels. Sie wurde vom Amateurastronomen John E. Bortle entwickelt und reicht von Klasse 1 (sehr dunkler Himmel) bis Klasse 9 (heller Stadthimmel).

Je niedriger die Bortle-Klasse, desto dunkler ist der Himmel und desto mehr Sterne sowie schwächere astronomische Objekte sind sichtbar. Unter einem Bortle-1-Himmel sind die Milchstraße und lichtschwache Himmelsobjekte besonders deutlich erkennbar. Bei höheren Klassen nimmt die Aufhellung durch künstliche Lichtquellen zu, wodurch schwache Sterne und feine Strukturen von Nebeln und Galaxien zunehmend schwerer sichtbar werden.

Bortle 5 bis 6 entspricht einem typischen Vorstadt- beziehungsweise Stadtrandhimmel. Die Milchstraße ist noch erkennbar, aber durch die Lichtverschmutzung aufgehellt. Schwache Deep-Sky-Objekte benötigen bereits längere Belichtungszeiten und eine gezielte Bildbearbeitung. Gerade für Einsteiger in die Astrofotografie bieten moderne Smart-Teleskope wie das DWARF Mini mit benutzerfreundlichen Softwarelösungen wie Stellar Studio eine einfache Möglichkeit, die aufgenommenen Bilder aufzubereiten und erste beeindruckende Ergebnisse zu erzielen.

Mehr Informationen zur Bortle-Skala: https://lightpollutionmap.app/

Für Einsteiger: Eine Einführung in den DWARF Mini, die DWARF App und ihre wichtigsten Funktionen kannst du dir hier anschauen: https://nordhessen-rundschau.de/wissenschaft-natur/astrofotografie-leicht-gemacht-der-dwarf-mini-im-praxiseinsatz/

Zum Einsatz kam das Smart-Teleskop DWARF Mini, das mithilfe einer Super Clamp sicher an der Balkonbrüstung befestigt wurde. In Kombination mit dem DWARF-Stativkopf wurde das Smart-Teleskop im EQ-Modus (äquatoriale Nachführung) ausgerichtet. Diese Konfiguration ermöglicht eine präzise Nachführung der Himmelsobjekte und längere Belichtungszeiten mit punktförmigen Sternen. Mit etwas Übung ist der EQ-Modus bereits innerhalb weniger Minuten eingerichtet und bietet eine stabile Grundlage für ausgedehnte Astrofotografie-Sessions.

Die beiden Aufnahmeabende zeigen eindrucksvoll, dass hochwertige Astrofotografie nicht zwingend einen dunklen Hochgebirgsstandort voraussetzt. Natürlich bieten deutlich dunklere Standorte unter einem Bortle-3- bis Bortle-2-Himmel noch einmal wesentlich mehr Potenzial: schwächere Nebelstrukturen treten stärker hervor, der Kontrast steigt und noch feinere Details werden sichtbar.

Messier 16 – der Adlernebel:

Der Adlernebel (Messier 16) ist ein beeindruckendes Sternentstehungsgebiet im Sternbild Schlange (Serpens) und befindet sich etwa 7.000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Die ausgedehnte Emissionsnebel-Region besitzt eine scheinbare Helligkeit von etwa 6,4 mag und erstreckt sich über rund 70 × 55 Lichtjahre. Besonders bekannt sind die markanten „Säulen der Schöpfung“ – gewaltige Staub- und Gassäulen, in denen neue Sterne entstehen.

Aufgenommen mit dem Smart-Teleskop DWARF Mini unter einem Bortle-5,8-Himmel. Die Gesamtintegrationszeit beträgt 4 Stunden und 15 Minuten bei einer Einzelbelichtungszeit von 90 Sekunden pro Aufnahme. Für die Aufnahme wurde ein Dualbandfilter eingesetzt, um die Emissionsstrukturen des Nebels gezielt hervorzuheben.

Messier 24 – die Sagittarius-Sternwolke:

Die Sagittarius-Sternwolke (Messier 24) ist kein einzelner Nebel, sondern ein besonders dichtes Sternenfeld in der Milchstraße im Sternbild Schütze (Sagittarius). Sie liegt etwa 10.000 Lichtjahre von der Erde entfernt und besitzt eine scheinbare Helligkeit von etwa 4,6 mag. Mit einer Ausdehnung von schätzungsweise 300 bis 600 Lichtjahren zählt sie zu den beeindruckendsten sichtbaren Sternregionen der Sommermilchstraße und zeigt eine enorme Anzahl an Sternen sowie dunkle Staubstrukturen.

Aufgenommen mit dem Smart-Teleskop DWARF Mini unter einem Bortle-5,8-Himmel. Die Gesamtintegrationszeit beträgt 1 Stunde und 21 Minuten bei einer Einzelbelichtungszeit von 60 Sekunden pro Aufnahme. Für die Aufnahme kam ein Astrofilter zum Einsatz, um die Strukturen und den Kontrast der Sternregion hervorzuheben.

Doch gerade unter stadtnahen Bedingungen zeigt sich, was moderne Smart-Teleskope heute leisten können. Mit einer durchdachten Kombination aus Super Clamp, DWARF-Stativkopf und dem Smart-Teleskop DWARF Mini sowie etwas Erfahrung und Geduld lassen sich selbst unter einem Bortle-5,6-Himmel beeindruckende Ergebnisse erzielen.