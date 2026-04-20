Astrofotografie leicht gemacht: Der Dwarf Mini im Praxiseinsatz

Der Dwarf Mini ist ein kleines, smartes Teleskop, das speziell dafür gemacht ist, den Einstieg in die Astrofotografie so einfach wie möglich zu machen. Ein kompaktes Gerät, das man überall hin mitnehmen kann, ob in der Stadt, im Park oder im eigenen Garten. Gerade für Anfänger ist das ein großer Vorteil. Man braucht kein Vorwissen, keine komplizierte Technik und keine stundenlange Vorbereitung. Stattdessen übernimmt das Gerät viele Aufgaben automatisch, von der Ausrichtung bis hin zum fertigen Bild.

Erste Einrichtung der App

Nach dem Einschalten des Dwarf Mini verbindest du dein Smartphone oder Tablet mit dem Gerät. Für die Verbindung nutzt der Dwarf Mini Bluetooth für den ersten Kontaktaufbau und anschließend in der Regel das integrierte WLAN für die stabile Steuerung und Bildübertragung.

Danach öffnest du die Dwarf App und verbindest dich mit dem Teleskop. Beim ersten Start solltest du folgende Punkte prüfen und einstellen.

Standort aktivieren

Die App benötigt Zugriff auf deinen Standort, damit sie weiß, welche Himmelsobjekte bei dir sichtbar sind.

Profil anlegen

Um alle Funktionen nutzen zu können, insbesondere Stellar Studio, musst du ein eigenes Profil in der Dwarf App anlegen. Erst danach hast du Zugriff auf die Bildbearbeitung und weitere Features.

Firmware prüfen

Schau nach, ob es ein Update für den Dwarf Mini gibt. Aktuelle Firmware sorgt oft für bessere Stabilität und neue Funktionen.

Astrofotografie ganz einfach erklärt

Wenn man den Sternenhimmel fotografieren möchte, gibt es ein Problem.

Die Erde dreht sich. Dadurch bewegen sich die Sterne scheinbar ständig weiter. Eine Kamera würde deshalb bei längeren Aufnahmen nur verwischte Lichtspuren aufnehmen.

Die Lösung ist einfach. Das Teleskop muss diese Bewegung ausgleichen. Genau das macht der Dwarf Mini und zwar auf zwei verschiedene Arten.

AZ Modus, einfach und schnell

EQ Modus, etwas genauer und leistungsstärker

Dwarf Mini – Astrofotografie im AZ-Modus

Vorbereitung

Der Dwarf Mini lässt sich im AZ-Modus besonders einfach für die Astrofotografie einsetzen, da keine Polausrichtung erforderlich ist. Zunächst wird der Dwarf Mini auf eine ebene, stabile Unterfläche gestellt, da eine ruhige Basis entscheidend für scharfe Aufnahmen ist. Alternativ kann auch ein Stativ verwendet werden, um das Gerät sicher zu positionieren. Anschließend wird der Dwarf Mini eingeschaltet. Danach verbindest du dein Smartphone über Bluetooth und WLAN mit dem Gerät.

Verbindung und Initialisierung

Sobald die Verbindung steht, öffnest du die App und wartest, bis das System vollständig bereit ist.

Objektauswahl und GoTo

Nun wählst du ein Beobachtungsobjekt aus der integrierten Datenbank aus. Besonders geeignet für den AZ-Modus ist beispielsweise M13 im Sternbild Herkules, ein heller Kugelsternhaufen, der sich gut beobachten lässt. Alternativ kannst du auch den Himmelsfinder in der App nutzen, der dir hilft, Objekte direkt am aktuellen Sternenhimmel zu lokalisieren und auszuwählen. Nach der Auswahl startest du die GoTo-Funktion, woraufhin der Dwarf Mini das Objekt automatisch anfährt und das Tracking beginnt.

Fokussierung und Kontrolle

Nachdem das Objekt angefahren wurde, solltest du überprüfen, ob es sich korrekt im Bild befindet und ob der Fokus stimmt. Falls nötig, kannst du manuell nachjustieren oder den Autofokus verwenden, um eine möglichst scharfe Darstellung zu erhalten.

Aufnahme-Einstellungen im AZ-Modus

Da im AZ-Modus eine sogenannte Feldrotation auftritt, ist es wichtig, die Belichtungszeit relativ kurz zu halten. Empfehlenswert sind Einzelbelichtungen zwischen 5 und 15 Sekunden, maximal etwa 30 Sekunden. Der Gain-Wert kann je nach Himmelsbedingungen zwischen 60 und 80 liegen. Für gute Ergebnisse solltest du eine Serie von etwa 50 bis 300 Aufnahmen erstellen und nach Möglichkeit im RAW- oder FITS-Format speichern, um in der Nachbearbeitung mehr Spielraum zu haben.

Aufnahme und Live-Stacking

Nachdem die Einstellungen vorgenommen wurden, startest du die Aufnahme. Während dieser Zeit erstellt der Dwarf Mini automatisch eine Bildserie und beginnt teilweise bereits mit dem Live-Stacking. Es ist wichtig, das Gerät während der Aufnahme nicht zu berühren und Erschütterungen zu vermeiden. In der App kannst du beobachten, wie sich das Bild nach und nach verbessert. Sollte das Ergebnis nicht zufriedenstellend sein, kannst du die Aufnahme abbrechen und das Objekt neu zentrieren oder den Fokus korrigieren.

Speichern der Aufnahmen

Nach Abschluss der Aufnahme beendest du den Vorgang und speicherst die Daten. Du hast dabei die Möglichkeit, entweder das bereits gestackte Bild zu sichern oder die Einzelaufnahmen für eine spätere Nachbearbeitung zu exportieren.

Bildbearbeitung direkt in Stellar Studio

Ein weiterer großer Vorteil ist, dass du keine zusätzliche Software benötigst, um deine Aufnahmen zu bearbeiten.

In Stellar Studio kannst du deine Deep Sky Bilder direkt und automatisch optimieren. Dazu gehören grundlegende Anpassungen wie Kontrast, Schärfe und Weißabgleich, mit denen sich deine Aufnahmen schnell sichtbar verbessern lassen.

Darüber hinaus stehen dir spezielle Funktionen für die Astrofotografie zur Verfügung.



Bei der Sternenkorrektur werden die Sterne runder und gleichmäßiger dargestellt, was das Gesamtbild deutlich ruhiger wirken lässt. Die Rauschunterdrückung reduziert störendes Bildrauschen und sorgt für eine klarere Darstellung feiner Details. Mit der Sternentfernung kannst du die Sterne aus dem Bild herausrechnen lassen, sodass praktisch nur noch der Nebel oder das eigentliche Deep Sky Objekt sichtbar bleibt.

Zusätzlich hast du die Möglichkeit, unter dem Punkt Wasserzeichen wichtige Aufnahmedaten direkt ins Bild einzublenden. Dazu gehören zum Beispiel das Aufnahmedatum, das fotografierte Objekt und die gesamte Belichtungszeit.

Wer in der Astrofotografie noch einen Schritt weitergehen möchte, kann die gestackten Bilder direkt von der Festplatte des Dwarf Mini auf den PC oder Mac übertragen und in Siril, PixInsight oder der Cosmic Clarity Suite weiterverarbeiten. Alternativ lassen sich auch die einzelnen FITS-Dateien sowie Darks herunterladen, um die Aufnahmen in diesen Programmen selbst zu stacken und noch gezielter zu bearbeiten.

Hinweise und Tipps

Zusammenfassend bietet der AZ-Modus den großen Vorteil, dass du schnell und unkompliziert mit der Astrofotografie starten kannst, ohne dich mit der Polausrichtung beschäftigen zu müssen. Allerdings begrenzt die Feldrotation die maximale Belichtungszeit, weshalb dieser Modus eher für kürzere Belichtungen und hellere Objekte geeignet ist.

Der EQ Modus, der nächste Schritt

Wenn du etwas mehr aus deinen Bildern herausholen möchtest, kommt der EQ Modus ins Spiel.

Hier wird das Teleskop anders ausgerichtet.

Es wird so eingestellt, dass es die Drehung der Erde perfekt ausgleicht.

Einfach erklärt

Statt ständig in zwei Richtungen nachzuführen, bewegt sich der Dwarf Mini im EQ Modus nur noch in eine Richtung, genau so, wie sich die Sterne am Himmel bewegen.

Das bringt große Vorteile.

kein Drehen des Bildes

längere Belichtungen möglich

mehr Details sichtbar

Früher schwierig, heute automatisch

Normalerweise ist der EQ Modus der komplizierteste Teil der Astrofotografie. Man muss das Teleskop exakt nach Norden ausrichten, auf den sogenannten Polarstern.

Das Problem

der Polarstern ist nicht immer sichtbar

die Ausrichtung ist oft knifflig

Der Dwarf Mini macht es einfacher

Der Dwarf Mini nutzt eine clevere Technik. Er fotografiert einfach den Himmel und erkennt anhand der Sterne automatisch, wo er sich befindet. Das nennt man Plate Solving. Du musst also nicht wissen, wo der Polarstern ist.

EQ Modus ohne Polarstern, sogar vom Balkon aus

Das ist einer der größten Vorteile.

Du kannst den EQ Modus auch nutzen, wenn du keine freie Sicht nach Norden hast.

Zum Beispiel

auf dem Balkon

im Garten mit Häusern drumherum

mitten in der Stadt

So funktioniert es

Dwarf Mini grob aufstellen EQ Modus in der App starten Das Gerät macht automatisch Bilder vom Himmel Es erkennt die Sterne und berechnet die richtige Ausrichtung Du bekommst einfache Anweisungen zum Nachjustieren

Das funktioniert sogar, wenn du hauptsächlich Richtung Süden schaust.

Fotografieren im EQ Modus

Wenn alles ausgerichtet ist, arbeitet der Dwarf Mini besonders präzise.

Er folgt den Sternen sehr gleichmäßig

Er kann länger belichten

Gerade bei Galaxien und Nebeln sieht man den Unterschied deutlich.

Fazit

Der Dwarf Mini ist ideal für alle, die ohne Vorkenntnisse in die Astrofotografie einsteigen möchten.

AZ Modus

Perfekt für den Anfang, schnell, einfach und sofort einsatzbereit

EQ Modus

Etwas genauer, für bessere Ergebnisse.

Das Besondere ist, dass selbst der eigentlich komplizierte EQ Modus durch die automatische Himmelserkennung so vereinfacht wird, dass auch Anfänger ihn problemlos nutzen können, sogar ohne Sicht auf den Polarstern.

Damit wird Astrofotografie nicht nur verständlich, sondern auch wirklich machbar.

Affiliate-Link: https://dwarflab.com/?aff=378 Wenn ihr über diesen Link den Dwarf Mini kauft, unterstützt ihr unsere Seite ohne Mehrkosten für euch.

Es wird aber noch ein Video geben, wo wir euch zeigen, wie man in der Stadt im AZ-Modus, im Park oder im Garten schöne DeepSky-Aufnahmen macht.

© NHR